Starlink y Luisiana: las zonas sin fibra óptica se pasan al satélite

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Starlink y Luisiana: las zonas sin fibra óptica se pasan al satélite

Se ha firmado un acuerdo importante entre SpaceX, dirigida por Elon Musk, y las autoridades del estado de Luisiana en EE. UU. Este proyecto, implementado bajo el programa federal Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD), tiene como objetivo eliminar la brecha digital en áreas remotas. A partir de ahora, los lugares donde la instalación de líneas de fibra óptica es económica y técnicamente imposible contarán con Internet de alta velocidad a través del sistema satelital Starlink. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, SpaceX se ha comprometido a conectar 10 635 ubicaciones en más de 50 condados del estado para finales del verano de 2026. Este proyecto se ha convertido en una parte integral de la estrategia de Luisiana para ampliar la cobertura de banda ancha. Aunque el gobierno planea cubrir el 98-99 % del territorio con fibra óptica tradicional, las áreas restantes seguían siendo problemáticas debido al terreno complejo y los altos costos.

Una solución más eficaz que las tecnologías tradicionales

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, elogió la fiabilidad de la tecnología Starlink. Destacó que este sistema ha demostrado su eficacia en la gestión de desastres naturales. En situaciones donde la infraestructura de comunicación falla, el Internet satelital ha servido como el único medio de comunicación para los rescatistas y la población, siendo este uno de los factores clave que motivó a las autoridades a colaborar con SpaceX.

Los representantes de SpaceX señalaron que el servicio Starlink garantiza a los usuarios una baja latencia y velocidades superiores a los requisitos estatales. En particular, la velocidad de descarga será de al menos 100 Mbps y la de carga de 20 Mbps. Estos indicadores son suficientes para la educación a distancia, la telemedicina y el uso pleno de servicios digitales modernos.

Este proyecto es parte de las reformas a gran escala del gobierno federal de EE. UU. para conectar áreas remotas. Mientras que antes se dependía solo de conexiones por cable, ahora las tecnologías satelitales se incluyen como soluciones oficiales respaldadas por el estado. Esto abre nuevos mercados para empresas privadas como SpaceX.

Esta experiencia también podría ser de gran importancia para Uzbekistán. En las regiones montañosas y poco pobladas del país, la instalación de fibra óptica requiere grandes inversiones. Como muestra el ejemplo de Luisiana, la cooperación entre el Estado y los operadores satelitales privados puede ser la vía más óptima para desarrollar la economía digital.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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