OWC Stack AI: Anunciado dispositivo externo que expande la memoria GPU

Other World Computing (OWC) ha anunciado un nuevo dispositivo de almacenamiento externo llamado OWC Stack AI, basado en la interfaz Thunderbolt 5. Como se confirmó en Computex 2026, esta innovación se basa en la tecnología aiDAPTIV de Phison, que sirve para expandir la memoria NAND para tareas de inteligencia artificial. Según Ixbt.com informe .

aiDAPTIV es una tecnología innovadora desarrollada por Phison que aumenta significativamente la capacidad de memoria de video de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) combinando software y controladores SSD especializados. Esta solución está diseñada para entrenar y ejecutar grandes modelos de lenguaje (LLM) en computadoras locales sin costosas tarjetas gráficas de servidor.

El sistema Phison integra la memoria flash en la memoria existente del sistema y descarga parte de la carga de trabajo de inteligencia artificial a unidades SSD de alta resistencia. Esto reduce la dependencia de la IA de la memoria DRAM y permite que los grandes agentes de IA operen localmente.

Cabe destacar que las versiones anteriores de la tecnología aiDAPTIV eran principalmente en forma de dispositivos internos. OWC Stack AI presenta esta tecnología en un formato externo conectado a través de Thunderbolt 5, proporcionando a los usuarios mayor comodidad y flexibilidad.