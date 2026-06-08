OWC Stack AI: Anunciado dispositivo externo que expande la memoria GPU

·25·Tecnología
OWC Stack AI: Anunciado dispositivo externo que expande la memoria GPU

Other World Computing (OWC) ha anunciado un nuevo dispositivo de almacenamiento externo llamado OWC Stack AI, basado en la interfaz Thunderbolt 5. Como se confirmó en Computex 2026, esta innovación se basa en la tecnología aiDAPTIV de Phison, que sirve para expandir la memoria NAND para tareas de inteligencia artificial. Según Ixbt.com informe .

aiDAPTIV es una tecnología innovadora desarrollada por Phison que aumenta significativamente la capacidad de memoria de video de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) combinando software y controladores SSD especializados. Esta solución está diseñada para entrenar y ejecutar grandes modelos de lenguaje (LLM) en computadoras locales sin costosas tarjetas gráficas de servidor.

El sistema Phison integra la memoria flash en la memoria existente del sistema y descarga parte de la carga de trabajo de inteligencia artificial a unidades SSD de alta resistencia. Esto reduce la dependencia de la IA de la memoria DRAM y permite que los grandes agentes de IA operen localmente.

Cabe destacar que las versiones anteriores de la tecnología aiDAPTIV eran principalmente en forma de dispositivos internos. OWC Stack AI presenta esta tecnología en un formato externo conectado a través de Thunderbolt 5, proporcionando a los usuarios mayor comodidad y flexibilidad.

OWCPhisonGPUInteligencia ArtificialSSD
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se espera una fuerte tormenta magnética en la TierraSe espera una fuerte tormenta magnética en la TierraHoy, 10:27Presentado el Airbus A350-1000ULR: Capaz de volar casi 24 horas sin escalasPresentado el Airbus A350-1000ULR: Capaz de volar casi 24 horas sin escalasHoy, 10:20Especificaciones del Redmi K100 Pro reveladas: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAhEspecificaciones del Redmi K100 Pro reveladas: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAhHoy, 09:57Huawei instala solución LampSite con velocidad de 1 Gbit/s en gran centroHuawei instala solución LampSite con velocidad de 1 Gbit/s en gran centroHoy, 09:26Half-Life ejecutado en el smartphone Nokia N95 de 19 añosHalf-Life ejecutado en el smartphone Nokia N95 de 19 añosHoy, 08:54Antifraude 2.0: Reembolso completo para víctimas de fraudeAntifraude 2.0: Reembolso completo para víctimas de fraudeHoy, 08:52
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado