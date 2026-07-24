Patreon anuncia el despido del 20 % de su plantilla

La popular plataforma para creadores Patreon está recortando su fuerza laboral en un 20 % con el fin de optimizar sus operaciones y adaptarse a los cambios del mercado. Esta decisión, anunciada por el CEO Jack Conte, resultará en la pérdida de empleo de 93 trabajadores. Se trata de uno de los mayores recortes en la historia de la plataforma en los últimos años. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una carta oficial enviada a los empleados, Jack Conte destacó que Patreon es estable en su línea de negocio principal, pero que los rápidos cambios en el mercado tecnológico exigen una revisión de la estructura de costes. Según él, esta decisión «dolorosa» es un paso necesario para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. Este proceso busca hacer la estructura de la empresa más ágil y centrarse en las prioridades clave.

El impacto de la IA y el factor humano

En el anuncio de los recortes, Jack Conte también se refirió al papel de la inteligencia artificial (AI) en el sector. Señaló que, aunque la AI ha transformado radicalmente la industria tecnológica, Patreon no tiene intención de reemplazar a los empleados con robots. «No estamos tomando estas medidas porque creamos que la AI puede reemplazar a los humanos», enfatizó el líder de la compañía.

La estrategia de Patreon se basa en la creatividad humana y los valores de interacción. Conte reconoció que, por mucho que avancen las nuevas herramientas tecnológicas, no pueden reemplazar las habilidades humanas, el pensamiento crítico y la conexión emocional. Sin embargo, dado que la AI ha cambiado la organización de los flujos de trabajo, el desarrollo de productos y los métodos de comunicación, la empresa se ha visto obligada a actualizar su sistema operativo.

Para apoyar a los empleados despedidos, Patreon promete pagar una indemnización equivalente a al menos 16 semanas de salario. Además, los empleados recibirán una semana adicional de pago por cada año de servicio, seguro médico hasta fin de año y un estipendio de 1500 dólares para la compra de una nueva computadora portátil.

Medidas de protección de derechos de autor

Patreon también ha estado tomando medidas activas para proteger los derechos de los creadores. En particular, la semana pasada la empresa anunció el lanzamiento de un sistema de bloqueo de bots de inteligencia artificial en colaboración con Cloudflare. Esta medida tiene como objetivo detener el «scraping» no autorizado de las obras de los creadores para el entrenamiento de modelos de AI.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que ocurre algo así en Patreon. En 2022, la plataforma ya redujo su plantilla en un 17 % y se vio obligada a cerrar sus oficinas en Berlín y Dublín. Los recortes actuales son parte de una tendencia general en el mundo tecnológico, donde muchos gigantes de IT siguen este camino para aumentar la eficiencia económica.