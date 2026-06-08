El S&P 500 se nie a cambiar las reglas para SpaceX

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El S&P 500 se nie a cambiar las reglas para SpaceX

SpaceX ha sido privada del acceso acelerado a una de las mayores fuentes de capital del mercado de valores estadounidense. S&P Dow Jones Indices, el operador del índice S&P 500, se negó a relajar las normas para la inclusión de nuevas empresas en el índice para el proceso de OPI anticipado de SpaceX. Esta decisión se tomó tras un mes de debates sobre las empresas MegaCap, es decir, corporaciones con una capitalización de mercado extremadamente alta. Según informa Ixbt.com informa .

SpaceX planea salir a bolsa con una valoración estimada de 1,75 billones de dólares. La compañía pretendía asegurar miles de millones de dólares en flujos de fondos de inversión pasiva mediante una inclusión rápida en el índice S&P 500. Estos fondos no seleccionan acciones de forma independiente, sino que compran automáticamente las acciones de las empresas incluidas en el índice. Para ello, se propuso reducir el periodo de espera obligatorio tras la OPI de 12 a 6 meses y relajar los requisitos para las acciones en libre flotación y los indicadores de rentabilidad.

S&P Dow Jones Indices anunció que los criterios de estabilidad financiera y el periodo de espera posterior a la OPI permanecerían sin cambios. Esta decisión afecta no solo a SpaceX, sino también a futuros gigantes de la IA como OpenAI y Anthropic, que se espera que salgan a bolsa. Según las estimaciones de Bloomberg Intelligence, la entrada rápida en el índice S&P 500 podría haber atraído automáticamente 14.000 millones de dólares en inversiones para SpaceX y más de 8.000 millones para OpenAI.

A diferencia de S&P, otros proveedores están adoptando un enfoque más flexible. Por ejemplo, la bolsa Nasdaq cambió sus normas para permitir que SpaceX se incorpore al índice Nasdaq-100 15 días hábiles después de la OPI, en lugar de 3 meses. FTSE Russell también aprobó una aceleración similar para grandes ofertas. Sin embargo, los analistas de Morningstar valoran SpaceX en 780.000 millones de dólares, la mitad del precio esperado para la OPI.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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