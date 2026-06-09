Rusia introduce la opción de autobloqueo de llamadas internacionales

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Rusia introduce la opción de autobloqueo de llamadas internacionales

La Duma Estatal de Rusia aprobó un proyecto de ley destinado a combatir el ciberfraude en segunda y tercera lecturas. Bajo la nueva ley, los suscriptores tendrán la opción de bloquear voluntariamente las llamadas internacionales entrantes. Ixbt.com informa .

Para establecer esta prohibición, los usuarios pueden utilizar su cuenta personal en el portal "Gosuslugi" o visitar centros multifuncionales (MFC) en persona. Una vez activado el servicio, todas las llamadas desde el extranjero serán rechazadas automáticamente por el operador de telecomunicaciones.

Según la ley, para levantar las restricciones establecidas se requiere que el suscriptor visite un MFC en persona. Esta medida sirve para reducir el riesgo de que los estafadores tomen el control de las cuentas a distancia y levanten las prohibiciones.

Además, el documento obliga a las empresas de telecomunicaciones a etiquetar (marcar) especialmente todas las llamadas internacionales. El procedimiento exacto y el formato de dicho etiquetado serán determinados separadamente por el Gobierno ruso.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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