Beeline lanza «White VPN»: acceso directo a Spotify y Netflix

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Beeline lanza «White VPN»: acceso directo a Spotify y Netflix

El operador ruso Beeline anunció el lanzamiento del acceso directo a varios servicios de Internet extranjeros que no están oficialmente bloqueados en el país pero que antes eran inaccesibles. Según Ixbt.com informe .

Según el CEO Sergey Anokhin, desde el 9 de junio, los usuarios de la suscripción «bee» han obtenido acceso a Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars y otras plataformas extranjeras. Este proyecto es una implementación práctica del concepto de «White VPN» discutido anteriormente en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Según los representantes del operador, esta solución garantiza un uso cómodo y legal de los servicios extranjeros para los suscriptores. La empresa aún no ha revelado los detalles técnicos sobre cómo se implementa este servicio.

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Abror Shuhratov
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