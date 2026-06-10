Cambio de liderazgo en Lucid Motors: Emad Dlala deja la compañía

El ejecutivo de Lucid Motors, Emad Dlala, ha dejado su cargo tras la asunción del nuevo CEO Silvio Napoli. Dlala, quien trabajó en la empresa durante más de una década, había sido nombrado recientemente jefe de ingeniería y tecnologías digitales. Su salida marca el primer gran cambio de personal bajo la gestión del nuevo CEO, nombrado en abril, informa Techcrunch.com señala. .

Representantes de Lucid Motors confirmaron la salida de Dlala en una declaración a TechCrunch, explicando el proceso como parte de la transformación de la empresa orientada a acelerar la innovación y fortalecer la disciplina operativa. Ahora, el vicepresidente de ingeniería automotriz, Vivek Attaluri, y el vicepresidente de software, Marc Solsona Palomar, reportarán directamente a Silvio Napoli.

La compañía ha experimentado cambios significativos en los últimos meses. En febrero, Lucid Motors redujo su fuerza laboral en un 12 %. Además, se llevó a cabo una larga búsqueda para encontrar un nuevo líder que reemplazara a Peter Rawlinson, quien se fue inesperadamente a principios de 2025. El ex ingeniero jefe Eric Bach demandó a la empresa por despido improcedente, aunque el caso se encuentra actualmente en arbitraje.

La salida de Dlala ocurre en un momento crucial para Lucid Motors. La empresa se prepara para presentar su primer modelo popular y asequible, el Cosmos, en los próximos meses. Con un precio esperado por debajo de los 50 000 $, este vehículo eléctrico permitirá a la compañía respaldada por Arabia Saudita ganar una posición sólida en el mercado.

Además, estos vehículos eléctricos de nueva generación son una parte fundamental del acuerdo entre Lucid Motors y Uber para el suministro de robotaxis. La empresa planea desarrollar modelos Gravity SUV autónomos basados en la tecnología de Nuro, y se espera que los primeros vehículos sin conductor aparezcan en las calles de San Francisco antes de finales de este año.