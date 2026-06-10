La misión del observatorio espacial Spektr-RG se extiende hasta 2031

·0·Tecnología
La misión del observatorio espacial Spektr-RG se extiende hasta 2031

El Consejo Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia ha decidido extender el funcionamiento del observatorio espacial Spektr-RG por cinco años más. De esta manera, la misión, que comenzó en 2019, continuará al menos hasta 2031, a pesar de que su vida útil inicial garantizada ha expirado. Así lo informa Ixbt.com .

Tras la reunión, los expertos determinaron que el estado técnico del aparato es suficiente para las operaciones futuras. Según Ivan Moskatinyev, primer subdirector de diseño de NPO Lavochkin, todos los sistemas principales del observatorio están en buen estado y las reservas de combustible a bordo permiten continuar con el programa científico.

En los próximos años, Spektr-RG se centrará en estudios ultraprofundos de las regiones centrales de la Vía Láctea y el disco galáctico, realizando un estudio extendido de todo el cielo y observaciones conjuntas con otros observatorios terrestres y espaciales. Los científicos también planean utilizar el dispositivo para monitorear púlsares con alta precisión, lo que podría ayudar a crear un sistema de navegación espacial único basado en objetos naturales.

El observatorio Spektr-RG se encuentra en el punto de Lagrange L2 y está diseñado para observar el universo en el rango de rayos X. El aparato está equipado con dos telescopios de rayos X: el ruso ART-XC y el alemán eROSITA. Sin embargo, desde febrero de 2022, el instrumento eROSITA se encuentra en modo de seguridad por decisión de la parte alemana, por lo que el programa científico se está llevando a cabo actualmente solo con el instrumento ART-XC.

Los expertos señalan que es muy probable que Spektr-RG preste servicio durante más tiempo que la Estación Espacial Internacional (ISS), cuya desorbitación está prevista para 2030.

EspacioSpektr-RGAstronomíaTecnologíaRusia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Starship cambia las reglas del juego: la capacidad de la red Starlink aumentará drásticamenteStarship cambia las reglas del juego: la capacidad de la red Starlink aumentará drásticamenteHoy, 08:53Huawei Mate 90: El primer smartphone en superar las limitaciones de la Ley de MooreHuawei Mate 90: El primer smartphone en superar las limitaciones de la Ley de MooreHoy, 08:23Xiaomi presenta un dispensador que ofrece hielo en 10 minutos y agua hirviendo en 3 segundosXiaomi presenta un dispensador que ofrece hielo en 10 minutos y agua hirviendo en 3 segundosHoy, 08:23Nueva función en smartphones Honor: MagicOS protege los datos del usuarioNueva función en smartphones Honor: MagicOS protege los datos del usuarioHoy, 07:58Meta y Reliance construirán un gran centro de datos de IA en IndiaMeta y Reliance construirán un gran centro de datos de IA en IndiaHoy, 07:24OnePlus Turbo 6X: batería de 7000 mAh y pantalla de 144 Hz por solo 220 dólaresOnePlus Turbo 6X: batería de 7000 mAh y pantalla de 144 Hz por solo 220 dólaresHoy, 05:52
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado