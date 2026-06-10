La misión del observatorio espacial Spektr-RG se extiende hasta 2031

El Consejo Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia ha decidido extender el funcionamiento del observatorio espacial Spektr-RG por cinco años más. De esta manera, la misión, que comenzó en 2019, continuará al menos hasta 2031, a pesar de que su vida útil inicial garantizada ha expirado. Así lo informa Ixbt.com .

Tras la reunión, los expertos determinaron que el estado técnico del aparato es suficiente para las operaciones futuras. Según Ivan Moskatinyev, primer subdirector de diseño de NPO Lavochkin, todos los sistemas principales del observatorio están en buen estado y las reservas de combustible a bordo permiten continuar con el programa científico.

En los próximos años, Spektr-RG se centrará en estudios ultraprofundos de las regiones centrales de la Vía Láctea y el disco galáctico, realizando un estudio extendido de todo el cielo y observaciones conjuntas con otros observatorios terrestres y espaciales. Los científicos también planean utilizar el dispositivo para monitorear púlsares con alta precisión, lo que podría ayudar a crear un sistema de navegación espacial único basado en objetos naturales.

El observatorio Spektr-RG se encuentra en el punto de Lagrange L2 y está diseñado para observar el universo en el rango de rayos X. El aparato está equipado con dos telescopios de rayos X: el ruso ART-XC y el alemán eROSITA. Sin embargo, desde febrero de 2022, el instrumento eROSITA se encuentra en modo de seguridad por decisión de la parte alemana, por lo que el programa científico se está llevando a cabo actualmente solo con el instrumento ART-XC.

Los expertos señalan que es muy probable que Spektr-RG preste servicio durante más tiempo que la Estación Espacial Internacional (ISS), cuya desorbitación está prevista para 2030.