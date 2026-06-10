Starship cambia las reglas del juego: la capacidad de la red Starlink aumentará drásticamente

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Starship cambia las reglas del juego: la capacidad de la red Starlink aumentará drásticamente

Según los datos oficiales publicados por SpaceX, un solo vuelo del cohete Starship con los futuros satélites Starlink V3 podría desplegar unas 60 unidades en órbita y aumentar el rendimiento de la red en aproximadamente 61.000 Gbps. A modo de comparación, un solo vuelo del Falcon 9 con 27 satélites Starlink V2 añade solo 2.600 Gbps de capacidad. Así lo informó Ixbt.com .

Los cálculos sugieren que un vuelo de Starship es teóricamente equivalente a 23 vuelos de Falcon 9 en términos de capacidad de red añadida. A escala del programa, esto significa que diez vuelos con satélites Starlink V3 son capaces de duplicar el rendimiento total actual de toda la red Starlink. Este salto espectacular está relacionado con la transición a satélites de nueva generación que aumentan la densidad de transmisión de datos y la eficiencia de la constelación orbital.

Los nuevos satélites Starlink V3 proporcionan más de 10 veces más rendimiento que el modelo V2: cada uno puede ofrecer velocidades superiores a 1 Tbps. Está previsto aumentar el número de unidades por 10 en el futuro, lo que resultará en un crecimiento de la capacidad total del sistema de más de 100 veces. Anteriormente, SpaceX presentó su primer centro de datos espacial diseñado para cálculos de IA bajo el nombre en clave AI1.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, destacó que la creación de centros de procesamiento de datos orbitales para IA no es una tarea de ingeniería compleja. La compañía también mostró terminales Starlink de nueva generación. Se espera que estos dispositivos se produzcan en volúmenes mucho mayores que los modelos actuales.

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Abror Shuhratov
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