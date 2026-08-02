Una GeForce RTX 5060 Ti destrozada en un accidente es reparada con éxito

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Una GeForce RTX 5060 Ti destrozada en un accidente es reparada con éxito

Todos los días ocurren varios eventos interesantes en el mundo de la tecnología, pero el trabajo de este artesano chino es verdaderamente digno de atención. Según informa ixbt.com, un especialista reparó con éxito y dio una segunda vida a una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti que sufrió un accidente automovilístico y quedó prácticamente doblada por la mitad. Este inusual caso demuestra una vez más la durabilidad de los componentes informáticos modernos y las posibilidades de la reparación profesional. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según los detalles del suceso, un técnico de electrónica chino que opera bajo el seudónimo de Brother Zhang recibió un acelerador gráfico gravemente dañado. Durante el accidente, el fuerte impacto provocó una severa deformación en el sistema de refrigeración y en la placa de disipación de calor del dispositivo. La tarjeta gráfica estaba en un estado aterrador, como si alguien la hubiera doblado por la mitad. Sin embargo, el proceso de desarmar el dispositivo reveló resultados positivos inesperados.

Proceso de reparación y pruebas

La inspección del especialista demostró que, a pesar de su aspecto alarmante, la placa de circuito impreso (PCB) principal no estaba tan gravemente doblada. Lo más importante es que no se encontraron indicios de cortocircuito. Después de enderezar cuidadosamente la placa, la tarjeta gráfica arrancó e incluso dio imagen en la pantalla. Sin embargo, los problemas aún no terminaban: tras instalar un controlador especial, el sistema comenzó a fallar, a pesar de que el diagnóstico de memoria no detectó ningún error.

Para eliminar la causa de la falla, desoldó y volvió a soldar firmemente el chip de memoria Samsung ubicado cerca de la zona más afectada. Este complejo proceso dio sus frutos y el sistema comenzó a reconocer el dispositivo correctamente. Como el sistema de refrigeración de fábrica quedó inservible, las pruebas se realizaron con un radiador parcialmente reparado y dos ventiladores externos.

¿Por qué fue posible salvar la tarjeta gráfica?

Durante las pruebas, la GeForce RTX 5060 Ti reparada mostró un resultado excelente. Pasó con éxito una compleja prueba de estrés con una estabilidad del 98,9 %. La temperatura del GPU no superó los 67 grados y la de los chips de memoria no pasó de los 68 grados. Según el especialista, este éxito se debe en gran medida al diseño específico del modelo RTX 5060 Ti.

El caso es que esta tarjeta gráfica tiene un circuito impreso relativamente corto, y el impacto principal recayó precisamente en el sistema de refrigeración que sobresalía de sus límites. Si los daños hubieran afectado directamente al procesador gráfico o creado grietas graves en el circuito impreso, reparar el dispositivo habría sido imposible o carecería de sentido económico.

GeForce RTX 5060 TiTarjeta GráficaReparaciónTecnologíasNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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