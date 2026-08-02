Se revelan ciberataques contra los sistemas de suministro de agua en EE. UU.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. han advertido sobre una serie de graves ciberataques dirigidos a las instalaciones de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales del país. Se ha informado que desde finales de julio, empresas de infraestructura crítica en los estados Unidos han enfrentado amenazas digitales, lo que ya ha provocado interrupciones en el suministro de agua en algunas regiones. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, desde el 27 de julio, instalaciones de tratamiento y distribución de agua en un total de siete estados se han convertido en el blanco de ciberataques. Los expertos señalan que este tipo de ataques demuestra claramente cuán dependiente es la infraestructura urbana moderna de las redes digitales y resalta su vulnerabilidad.

Pérdida de control y problemas técnicos

Según los datos del FBI, los atacantes lograron obtener acceso no autorizado a los controladores lógicos programables (PLC) utilizados para gestionar procesos industriales. Los hackers cambiaron de forma remota las direcciones IP y las contraseñas de los dispositivos, lo que provocó que los operadores locales perdieran por completo el control sobre los equipos críticos.

Representantes de las empresas afectadas declararon que, como resultado de estas ciberintrusiones, la presión en las tuberías de agua cayó bruscamente y se observaron inundaciones en algunas zonas. La disminución de la presión no solo causa interrupciones en la entrega de agua a los consumidores, sino que también genera riesgos ecológicos y sanitarios más graves.

Amenazas ocultas para la infraestructura

Los expertos explican que una presión en las tuberías por debajo de lo normal puede tener consecuencias muy peligrosas. En particular, esta situación permite que las aguas subterráneas no tratadas se filtren dentro de las tuberías principales, lo que representa una grave amenaza para la seguridad de todo el sistema de suministro de agua de la ciudad.

Estos peligrosos incidentes, ocurridos poco después de los ataques a más de treinta instalaciones municipales de suministro de agua en Minnesota, están obligando a las agencias oficiales a tomar medidas aún más estrictas. Las agencias gubernamentales enviaron instrucciones especiales a todas las empresas pertinentes en todo el país para reforzar de inmediato las medidas de seguridad.

Recomendaciones para garantizar la seguridad

Con el fin de prevenir estas amenazas, los expertos recomendaron encarecidamente a los directores de empresas y operadores técnicos que sigan las siguientes reglas importantes:

Restringir estrictamente la conexión directa de los equipos a la red de Internet

Utilizar pasarelas protegidas y cortafuegos modernos

Cambiar todas las contraseñas del sistema a versiones reforzadas

Configurar listas de control de acceso que permitan el intercambio de datos únicamente entre dispositivos confiables

Según los expertos, el cumplimiento estricto de las normas de ciberseguridad y el aislamiento de las redes industriales de Internet externo son las únicas formas de ayudar a prevenir situaciones de emergencia similares en el futuro.