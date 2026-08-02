Honor Play11 Pro: presentado con batería de 7000 mAh y pantalla 1,5K

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Honor Play11 Pro: presentado con batería de 7000 mAh y pantalla 1,5K

Según Ixbt.com, la compañía Honor ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para su nuevo smartphone Honor Play11 Pro en el mercado chino. Por ahora, a los compradores se les ofrece una única configuración con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno por un precio de unos 2100 yuanes, es decir, algo más de 300 dólares estadounidenses. El nuevo gadget ha salido a la venta en tres atractivos colores: plata, dorado y negro. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

El smartphone destaca por su diseño moderno y duradero. En concreto, el dispositivo cuenta con un marco lateral de metálico, y su cuerpo está protegido de forma fiable contra el polvo y la humedad según la norma IP66, lo que proporciona mayor seguridad en el uso diario.

Capacidades de pantalla y tecnología de protección ocular

La parte frontal del modelo está cubierta por una pantalla OLED de alta calidad con una diagonal de 6,6 pulgadas. La pantalla admite una alta resolución de 1,5K, una frecuencia de 120 Hz y un nivel de brillo máximo de hasta 6500 nits. Cabe destacar que la pantalla ocupa casi el 95 % del panel frontal.

Los fabricantes también han prestado especial atención a la salud visual de los usuarios. En particular, la pantalla cuenta con tecnología de atenuación PWM de alta frecuencia a 3840 Hz, lo que proporciona una pantalla sin parpadeos que reduce significativamente la fatiga ocular.

Autonomía de la batería y especificaciones técnicas

Una de las principales ventajas del gadget es su batería. El Honor Play11 Pro está equipado con una enorme batería de 7000 mAh de capacidad que admite una velocidad de carga de 45 W. A pesar de la gran capacidad de la batería, los ingenieros lograron mantener el grosor del cuerpo en solo 7,34 mm y el peso en 185 gramos.

Armonía entre batería y diseño:

  • Batería con una capacidad de 7000 mAh
  • Cuerpo delgado con un grosor de solo 7,34 mm
  • Peso ligero de 185 gramos
  • Potencia de carga de 45 W
El hardware del dispositivo se basa en un chip MediaTek Dimensity 6500, que ofrece un rendimiento suficiente para las tareas diarias. Asimismo, el smartphone está equipado con una cámara principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles para capturar fotos de calidad.

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Abror Shuhratov
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