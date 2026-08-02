Raymon Tarok Ultra: presentado el nuevo e-bike con motor DJI

La empresa alemana Raymon ha anunciado oficialmente el Tarok Ultra, una de sus e-bikes de montaña más avanzadas. Según ixbt.com, la principal característica de este vehículo es su innovador sistema de propulsión DJI Avinox M2S, que garantiza un alto rendimiento y fiabilidad. Así lo informa Ixbt.com lo comunica.

El nuevo modelo ya está disponible para pedidos en el mercado europeo a un precio de 8000 euros. Su elevado precio se explica por las capacidades técnicas del dispositivo y los materiales modernos utilizados, lo que lo convierte en una opción atractiva para ciclistas profesionales y entusiastas de los deportes extremos.

Capacidades técnicas y potencia

El motor eléctrico muestra unas cifras impresionantes: ofrece un par motor de hasta 150 N·m y una potencia máxima de 1500 W. Esta cifra equivale a unos 2 caballos de fuerza, lo que proporciona una ventaja crucial para superar pendientes pronunciadas en la montaña.

La energía del motor es proporcionada por una batería con una capacidad de 700 Wh. La batería está integrada directamente en el cuadro de fibra de carbono, ligero y resistente, y no está diseñada para una extracción rápida. Esta solución mejora significativamente la rigidez y resistencia general de la estructura.

Diseño y equipamiento

A pesar de un motor potente y una batería considerable, el Raymon Tarok Ultra pesa solo 22 kilogramos. El sistema de suspensión de la bicicleta está diseñado para las condiciones todoterreno más duras, ofreciendo al usuario un alto nivel de confort y precisión de manejo.

En la parte delantera del vehículo se encuentra una horquilla RockShox Lyrik Select+ con un recorrido de 160 mm, mientras que en la parte trasera opera un amortiguador RockShox Super Deluxe con un recorrido de 150 mm. Los cambios de velocidad están a cargo de una transmisión SRAM de 12 velocidades.

Para garantizar la seguridad, se utilizan frenos hidráulicos Magura Gustav Elite de cuatro pistones. Las ruedas tienen un enfoque mixto: la rueda delantera es de 29 pulgadas y la trasera de 27,5 pulgadas. El modelo se ofrece a los compradores en cuatro tamaños de cuadro: S, M, L y XL.