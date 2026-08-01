Xiaomi anuncia su nuevo buque insignia con pantalla de 185 Hz

La marca Xiaomi ha revelado información oficial sobre el Redmi K100 Pro Max, considerado uno de sus dispositivos móviles más avanzados. Según informa el medio ixbt.com, el presidente de la compañía, Lu Weibing, filtró las principales especificaciones técnicas y capacidades del próximo buque insignia antes de la fecha de presentación, destacándose el dispositivo por centrarse en un rendimiento extremo y capacidades para juegos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Pantalla de nivel récord y capacidades para juegos

Se ha indicado que la presentación está programada para la noche del 11 de agosto, y el proceso de aceptación de pedidos anticipados para el dispositivo ya ha comenzado. El nuevo smartphone es significativo porque, por primera vez en la historia de Xiaomi, cuenta con un panel OLED para juegos con una frecuencia de 185 Hz. Esta pantalla es compatible con una tasa de 185 fotogramas por segundo en más de treinta juegos populares.

Para ampliar aún más las capacidades de la pantalla, se han introducido en el dispositivo tecnologías de aumento de la frecuencia de fotogramas y de reescalado de imagen, las cuales pueden funcionar en paralelo de forma simultánea. Asimismo, la frecuencia de muestreo táctil de la capa de la pantalla alcanza los 480 Hz, mejorando drásticamente la velocidad de respuesta a las pulsaciones.

Hardware potente e inteligencia artificial

El sistema de gestión del smartphone se basa en el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 más reciente, fabricado sobre un proceso tecnológico de segunda generación de 3 nm. Para garantizar un alto rendimiento, se ha acoplado a esta plataforma un chip de inteligencia artificial (IA) especial llamado D2, responsable del procesamiento gráfico.

Según destacó Lu Weibing, con la ayuda de esta configuración, el dispositivo logró obtener aproximadamente 4,56 millones de puntos en la prueba de rendimiento AnTuTu. Se espera que este indicador sea el resultado absoluto más alto entre todos los dispositivos que operan sobre la base de este procesador.

Soluciones especiales para jugadores y sonido

Las necesidades de los videojugadores móviles se tuvieron muy en cuenta durante la creación del dispositivo. En particular, el smartphone está equipado con un sistema de antena mejorado especial que reduce significativamente los retrasos de la red de internet en los juegos en línea.

El tema de la calidad de audio también ha recibido especial atención, y el nuevo buque insignia obtuvo un sistema de sonido con ajustes acústicos Sound by Bose. Este sistema permite escuchar con precisión los sonidos de pasos y disparos durante el juego, y determinar rápidamente su dirección.