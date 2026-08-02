El procesador Snapdragon 8 Elite supera a todos sus rivales con una potente refrigeración

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El procesador Snapdragon 8 Elite supera a todos sus rivales con una potente refrigeración

En una época en la que la tecnología de los dispositivos móviles se desarrolla rápidamente, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los fabricantes es el sobrecalentamiento y el consiguiente fenómeno de throttling. Según ixbt.com, un inusual experimento realizado por un entusiasta de la tecnología ha demostrado claramente cómo el verdadero potencial de los procesadores móviles se ve limitado por restricciones térmicas. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Durante el experimento llevado a cabo por el usuario de Reddit ntsow, se eligió un método inesperado para probar el procesador Snapdragon 8 Elite instalado en el smartphone ZTE Nubia Z70 Ultra. Con el fin de eliminar por completo el problema de calentamiento en el cuerpo del smartphone, se le acoplaron dos grandes disipadores de torre, diseñados habitualmente para procesadores de ordenadores de escritorio.

Un experimento inusual y sus detalles

Durante el experimento, el especialista colocó dos refrigeradores en el smartphone: uno se instaló en el panel trasero del dispositivo y el otro directamente en el lado de la pantalla. Aunque esta interesante publicación fue borrada posteriormente, sus resultados no tardaron inmensamente en propagarse por internet y atraer la atención de los expertos.

Gracias al sistema de refrigeración sobrepotenciado, el throttling en el procesador Snapdragon 8 Elite se eliminó casi por completo. En la prueba 3DMark Wild Life Extreme Stress Test, el índice de estabilidad del dispositivo alcanzó el 99 %. Asimismo, los resultados de Solar Bay Extreme Stress Test también mostraron una estabilidad del 99,2 %, confirmando que el rendimiento no disminuye ni siquiera bajo cargas máximas.

Resultados y perspectivas futuras

Según los resultados publicados, bajo tales condiciones de refrigeración extrema, el Snapdragon 8 Elite logró superar a todos los procesadores móviles avanzados actuales bajo cargas prolongadas, incluidos los chips Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro y MediaTek Dimensity 9500. Cabe destacar que se trata del rendimiento base, ya que los picos de rendimiento de los SoC insignia modernos siguen siendo aún más elevados.

Este fascinante experimento demostró una vez más hasta qué punto el potencial real de las plataformas móviles depende del régimen térmico. Si el procesador no sufre restricciones térmicas, puede funcionar de forma estable a sus frecuencias altas durante mucho más tiempo y sin pérdidas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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