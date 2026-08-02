Xabi Alonso encantado con el regreso inesperado de Mijailo Mudryk al Chelsea

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, expresó su sorpresa y alegría tras conocer la noticia del regreso del extremo ucraniano Mijailo Mudryk al equipo después de su sanción. El caso antidopaje del jugador ha llegado a su fin y se le ha permitido participar en la gira de pretemporada del club por Asia. Esta inesperada noticia ha sido un acontecimiento positivo para los londinenses, ya que el futbolista regresa tras una larga pausa. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, el jugador de 25 años había estado suspendido del fútbol profesional desde noviembre de 2024 tras detectarse la sustancia prohibida meldonium. La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) cerró oficialmente la investigación tras considerar satisfactorio el periodo de suspensión de 20 meses cumplido por el jugador, quien admitió su culpabilidad. Como resultado, se espera que Mudryk se uniera a la expedición del equipo a Hong Kong.

Condición física y necesidad de paciencia

En declaraciones a la prensa tras el partido amistoso contra el Tottenham en Sídney, Xabi Alonso admitió que la noticia pilló por sorpresa al club. Según él, el cuerpo técnico no esperaba una noticia tan positiva en este momento, pero el regreso del jugador alegró a todos.

Al mismo tiempo, el técnico español subrayó que se debe abordar la condición física de Mudryk con precaución. Es lógico que sea difícil para el extremo recuperar su forma óptima tras casi dos años sin disputar partidos oficiales. Alonso indicó que el estado actual del jugador aún no se conoce por completo y que necesitará tiempo para adaptarse.

Entrenamiento en solitario y periodo difícil

Durante su periodo de sanción, a Mudryk se le prohibió estrictamente pisar las instalaciones del Chelsea y trabajar con los empleados del club. Por este motivo, para mantener su forma física, el jugador tuvo que contratar a un entrenador personal y a porteros para ejercitarse en la ciudad deportiva del club de categorías inferiores Uxbridge. Xabi Alonso elogió la resiliencia y el profesionalismo demostrados por el jugador durante ese tiempo.

«Trabajó en sí mismo todos los días. Entendemos lo difícil que ha sido, porque él quería jugar al fútbol y ser parte del equipo», declaró Alonso. El entrenador destacó que no todos pueden comprender plenamente el estado psicológico del jugador y las pruebas por las que ha pasado, y aseguró que el equipo le brindará su apoyo.

Cabe recordar que Mijailo Mudryk se incorporó al Chelsea procedente del Shakhtar Donetsk en enero de 2023. Habiendo disputado 73 partidos y anotado 10 goles con el club, el extremo se prepara ahora para relanzar su carrera en el conjunto inglés.