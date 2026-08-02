Smartwatch Rogbid SpinR: 100 días de autonomía y un precio de 50 dólares

Según ixbt.com, se ha presentado en el mercado el smartwatch rugerizado Rogbid SpinR, equipado con una rueda de control mecánico única. Valorado en tan solo 50 dólares, este dispositivo está llamando la atención de los entusiastas de la tecnología gracias a su extrema resistencia, pantalla ampliada y una duración récord con una sola carga, informa Ixbt.com. informa .

La característica principal del nuevo dispositivo es la rueda mecánica giratoria ubicada en el lateral del cuerpo. Los fabricantes explican que los usuarios ya no necesitan deslizar constantemente el dedo por la pantalla para navegar por los menús y la configuración. Recordando a las ruedas ópticas de los ratones de ordenador, este mecanismo registra con precisión el movimiento y lo convierte en comandos de control.

Cuerpo resistente y capacidades técnicas

El Rogbid SpinR también merece reconocimiento por sus dimensiones y durabilidad. El dispositivo está ensamblado en un cuerpo masivo y protegido de 51 milímetros, con un grosor de 13,4 milímetros. Asimismo, el equipo está equipado con un sistema de resistencia al agua según el estándar IPX8, lo que brinda mayor comodidad en el uso diario.

El reloj cuenta con una gran pantalla de 1,7 pulgadas y una resolución de 360x360 píxeles. La capacidad de almacenamiento interno es de 128 MB. La tarea de monitorizar la frecuencia cardíaca del usuario está a cargo del moderno sensor óptico HX3918.

Conectividad y batería

Para conectar el smartwatch al smartphone se utiliza la tecnología Bluetooth 5.4. Sin embargo, para mantener un precio accesible, el dispositivo carece de un módulo GPS independiente. Aunque este detalle apenas se nota en el entorno urbano cotidiano, puede ser importante para deportistas profesionales.

El logro más importante del dispositivo es su reserva de energía. Gracias a una batería con una capacidad de 1100 mAh, el Rogbid SpinR puede funcionar sin recargarse hasta 100 días en modo de espera. A modo de comparación, este indicador resulta bastante impresionante si se tiene en cuenta que la mayoría de los smartwatches insignia requieren carga diaria.