Smartwatch Rogbid SpinR: 100 días de autonomía y un precio de 50 dólares

·237·Tecnología
Smartwatch Rogbid SpinR: 100 días de autonomía y un precio de 50 dólares

Según ixbt.com, se ha presentado en el mercado el smartwatch rugerizado Rogbid SpinR, equipado con una rueda de control mecánico única. Valorado en tan solo 50 dólares, este dispositivo está llamando la atención de los entusiastas de la tecnología gracias a su extrema resistencia, pantalla ampliada y una duración récord con una sola carga, informa Ixbt.com. informa .

La característica principal del nuevo dispositivo es la rueda mecánica giratoria ubicada en el lateral del cuerpo. Los fabricantes explican que los usuarios ya no necesitan deslizar constantemente el dedo por la pantalla para navegar por los menús y la configuración. Recordando a las ruedas ópticas de los ratones de ordenador, este mecanismo registra con precisión el movimiento y lo convierte en comandos de control.

Cuerpo resistente y capacidades técnicas

El Rogbid SpinR también merece reconocimiento por sus dimensiones y durabilidad. El dispositivo está ensamblado en un cuerpo masivo y protegido de 51 milímetros, con un grosor de 13,4 milímetros. Asimismo, el equipo está equipado con un sistema de resistencia al agua según el estándar IPX8, lo que brinda mayor comodidad en el uso diario.

El reloj cuenta con una gran pantalla de 1,7 pulgadas y una resolución de 360x360 píxeles. La capacidad de almacenamiento interno es de 128 MB. La tarea de monitorizar la frecuencia cardíaca del usuario está a cargo del moderno sensor óptico HX3918.

Conectividad y batería

Para conectar el smartwatch al smartphone se utiliza la tecnología Bluetooth 5.4. Sin embargo, para mantener un precio accesible, el dispositivo carece de un módulo GPS independiente. Aunque este detalle apenas se nota en el entorno urbano cotidiano, puede ser importante para deportistas profesionales.

El logro más importante del dispositivo es su reserva de energía. Gracias a una batería con una capacidad de 1100 mAh, el Rogbid SpinR puede funcionar sin recargarse hasta 100 días en modo de espera. A modo de comparación, este indicador resulta bastante impresionante si se tiene en cuenta que la mayoría de los smartwatches insignia requieren carga diaria.

Rogbid SpinRSmartwatchGadgetsNuevas tecnologíasTech
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasElon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en TexasHoy, 12:28Las tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosLas tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernosHoy, 11:24La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030La NASA indica que la Estación Espacial Internacional podría funcionar después de 2030Hoy, 10:52«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…«Samarqand-2028» se dirige a la órbita con un módulo AI uzbeko…Hoy, 08:17Qué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesQué resultados ofrece la legendaria tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti en los juegos actualesHoy, 05:24El director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialEl director de Palantir critica el mercado de la inteligencia artificialHoy, 04:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil