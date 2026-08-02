Crean un nuevo anillo inteligente que funciona mediante análisis de sudor

Se ha dado un paso importante en el campo de la medicina y las tecnologías portátiles. Los científicos han creado un prototipo de anillo inteligente innovador capaz de analizar en tiempo real los indicadores bioquímicos del organismo. Se espera que este dispositivo abra una nueva etapa en la medicina moderna al estudiar los procesos químicos del cuerpo humano. Así lo informa Ixbt.com que lo comunica.

Según Ixbt.com, la mayoría de los dispositivos comerciales en el mercado solo controlan la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la actividad física y la calidad del sueño. Sin embargo, este nuevo desarrollo se especializa en analizar los procesos químicos internos del cuerpo, lo que brinda a los usuarios información mucho más profunda sobre su salud.

Capacidad para detectar indicadores bioquímicos

Este dispositivo tiene la capacidad de medir simultáneamente la concentración de varias sustancias importantes en el organismo. En particular, el anillo puede detectar glucosa, cetonas, ácido ascórbico (vitamina C), ácido úrico, ácido láctico y etanol.

El proceso de análisis se realiza a través del sudor segregado en la superficie de la piel. El dispositivo analiza la composición del sudor mediante un proceso osmótico pasivo, es decir, sin ningún procedimiento invasivo ni extracción de sangre.

Estructura técnica y resultados de las pruebas

Dentro del cuerpo del anillo se encuentran biosensores en miniatura, una batería flexible basada en óxido de plata, así como la electrónica necesaria para el procesamiento y la transmisión inalámbrica de datos. Esta batería dura aproximadamente 12 horas en modo de funcionamiento continuo, y la calibración individual permite mantener la precisión de las mediciones hasta por dos meses.

Durante las pruebas, los investigadores probaron el dispositivo en varios escenarios cotidianos. Se prestó especial atención al control de los niveles de glucosa y cetonas. Los resultados demostraron que las lecturas del anillo coincidían plenamente con los datos de los glucómetros comerciales y los sistemas de monitorización continua de glucosa en sangre.

Según los expertos, esta tecnología podría iniciar una nueva etapa en el desarrollo de la medicina personalizada. Mientras que los dispositivos portátiles habituales solo muestran lo que está sucediendo en el cuerpo, estos sensores pueden explicar las causas de los cambios a nivel bioquímico. Por ahora, este anillo inteligente se encuentra en la etapa de prototipo de laboratorio y no se han anunciado las fechas para su producción en masa o comercialización.