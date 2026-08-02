Lionel Messi regresa a la plantilla del Inter Miami

Lionel Messi, capitán del club estadounidense Inter Miami, se prepara para volver a los terrenos de juego. Según informa GOAL.com, el delantero argentino ha sido convocado para el partido de la Conferencia Este contra el Columbus Crew y comenzará desde el banquillo. Así lo informa Goal.com.

Cabe recordar que el octavo Balón de Oro pisó el césped por última vez el 19 de julio con la selección de Argentina. Tras la derrota en la final del Mundial, el jugador recibió un breve descanso de dos semanas, debido al cual también se perdió el Partido de las Estrellas de la MLS.

Nuevas estrellas y cambios en la plantilla

Junto a Messi, Rodrigo De Paul, quien ha jugado con la selección argentina, también se ha unido al equipo. Comenzará este encuentro en el once titular. Cabe destacar que De Paul saltará al campo por primera vez con el legendario centrocampista brasileño Casemiro en el club de Miami. En la jornada anterior contra el Montréal, Casemiro dejó una impresión muy positiva en los aficionados durante su debut.

Otro de los veteranos del equipo, Luis Suárez, también se encuentra en un excelente estado de forma. Bajo la dirección del nuevo entrenador Guillermo Hoyos, el delantero uruguayo parece haber tomado un nuevo aire. Suárez ha logrado marcar seis goles en sus últimos tres partidos. En particular, la semana pasada contra el Montréal, convirtió un penalti para darle la victoria a su equipo. Forma una dupla ofensiva muy eficaz con Germán Berterame.

Se avecinan partidos importantes

El regreso de Lionel Messi llega en el momento perfecto para el Inter Miami, ya que el equipo debe luchar en dos grandes competiciones durante el resto de la temporada. En la lucha por el Supporters' Shield, cada punto es de vital importancia para el conjunto.

Después del partido del sábado, el Inter Miami centrará inmediatamente su atención en el ámbito internacional. El miércoles, el equipo se enfrentará al Atlético San Luis en la Leagues Cup. Al equipo le espera un calendario apretado y encuentros intensos.