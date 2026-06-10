Batería de 7000 mAh y pantalla de 144 Hz: OnePlus Turbo 6X presentado

OnePlus ha presentado en China, junto al modelo Turbo 6X Pro, su versión más asequible: el smartphone OnePlus Turbo 6X. El dispositivo funciona con la plataforma Dimensity 7360 Super y ha logrado obtener cerca de 1 millón de puntos en las pruebas de AnTuTu. El nuevo modelo saldrá a la venta a partir del 15 de junio con un precio inicial de 1499 yuanes (aproximadamente 220 dólares). Esto es reportado por Ixbt.com .

El smartphone cuenta con una pantalla IPS de 6,72 pulgadas que ofrece una resolución Full HD+ (2400 × 1080 píxeles), una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo de hasta 1000 nits. Una característica única de la pantalla es que se puede utilizar cómodamente con las manos mojadas, los dedos grasientos e incluso con guantes.

La principal ventaja del dispositivo es su enorme batería de 7000 mAh. Admite carga rápida de 45W y funciones de carga inversa por cable. El sistema de cámara consta de un sensor principal de 50 MP y un sensor monocromo de 2 MP, mientras que para los selfies se ha instalado una cámara frontal de 8 MP.

El OnePlus Turbo 6X admite además tarjetas de memoria microSD de hasta 2 TB y está equipado con un chip NFC y altavoces estéreo. El smartphone está disponible en tres colores. Sus dimensiones son 165,85 x 76 x 8,55 mm y pesa 208 gramos.

Los precios se establecen según la capacidad de memoria: la versión de 8/128 GB cuesta 220 dólares, la de 8/256 GB 250 dólares, y la versión superior de 12/256 GB ronda los 295 dólares.