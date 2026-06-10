El nuevo cohete ruso Soyuz-5 llega al mercado internacional como servicio

Roscosmos, en cooperación con Kazajistán, planea introducir el nuevo vehículo de lanzamiento de clase media Soyuz-5 en el mercado internacional de vuelos comerciales. Según el director de la corporación estatal, Dmitry Bakanov, la tarea principal no es solo utilizar el cohete con éxito, sino también crear un servicio competitivo para la entrega de cargas útiles en órbita. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Actualmente, los especialistas de Roscosmos están analizando los datos de telemetría del primer vuelo de prueba y realizando los ajustes necesarios en los procesos de diseño y producción. Estos cambios se tendrán en cuenta en la fabricación de los cohetes segundo y tercero que se están preparando actualmente. Según el plan, estos cohetes estarán completamente listos y lanzados al espacio el próximo verano.

El primer vuelo del Soyuz-5 tuvo lugar el 30 de abril desde el cosmódromo de Baikonur. La prueba se consideró exitosa: ambas etapas del cohete funcionaron en modo estándar y la maqueta de carga útil se colocó en órbita a lo largo de la trayectoria especificada. Este cohete es capaz de transportar más de 17 toneladas de carga útil a la órbita terrestre baja.

Desarrollado por el centro espacial Progress de Samara, este lanzador está diseñado para el lanzamiento de diversas naves espaciales. Sus características únicas incluyen la entrega de cargas útiles en órbita con alta precisión y el uso de componentes de combustible relativamente ecológicos. Roscosmos pretende asegurar su posición en el mercado mundial de servicios espaciales utilizando estas ventajas.