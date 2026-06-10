Los robots repartidores de Yandex comienzan a operar en las calles de Vorónezh y Tiumén

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Los robots repartidores de Yandex comienzan a operar en las calles de Vorónezh y Tiumén

Para finales del verano de 2026, el servicio de entrega robotizado de Yandex se lanzará en Vorónezh y Tiumén. Representantes de la empresa indicaron que la geografía del proyecto se expandirá a seis ciudades millonarias, con planes de añadir nuevas regiones para finales de año. Así lo informa Ixbt.com .

Actualmente, robots cartógrafos especiales operan en estas ciudades. Su tarea principal es crear un mapa 3D detallado de las calles. Estos mapas permitirán a los robots repartidores navegar sin errores en el entorno urbano y encontrar direcciones con precisión en el futuro.

Los usuarios podrán realizar pedidos a través de los robots mediante las aplicaciones Yandex Lavka y Yandex Eda. En las nuevas regiones se utilizarán los rovers de cuarta generación producidos en serie por Yandex. Estos dispositivos están adaptados a condiciones urbanas complejas.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la flota de robots contaba con 500 unidades, con el objetivo de alcanzar las 20 000 para finales de 2027. Desde principios de año, la empresa ha multiplicado su cobertura, conectando más de 100 darkstores y zonas de entrega al servicio.

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Abror Shuhratov
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