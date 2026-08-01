Hansi Flick expresa su pesar por la marcha de Marcus Rashford

El destino de Marcus Rashford, quien jugó cedido en el Camp Nou, ha quedado decidido. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió abiertamente que el club se negó a fichar en propiedad al delantero de la selección de Inglaterra y que el jugador se echará de menos en el equipo en el futuro. Así lo informa Goal.com informa .

Según Manchester Evening News, los catalanes decidieron no activar la opción de compra de 26 millones de libras esterlinas por el extremo de 28 años. En su lugar, los Blaugrana incorporaron al jugador del Newcastle Anthony Gordon por aproximadamente 70 millones de libras para reforzar su delantera.

Las cálidas palabras de Flick sobre el jugador

Hansi Flick comentó esta decisión en la rueda de prensa posterior al partido amistoso contra el Birmingham City el viernes por la noche. El técnico alemán no ocultó su alta valoración del talento y las cualidades humanas del futbolista inglés.

« Valoro muchísimo haber trabajado con Marcus », declaró Flick. « A veces no se puede predecir qué pasará con los jugadores cedidos. Entiendo que nuestra situación financiera y de plantilla no lo hace fácil. Pero es un jugador fantástico y un ser humano maravilloso. Creo que el equipo lo echará de menos, yo también lo haré, pero así es la vida y debemos aceptarlo. »

Balance de la temporada y despedida

La temporada pasada, Marcus Rashford disputó 49 partidos en todas las competiciones con el Barcelona, anotando 14 goles y repartiendo 11 asistencias. Se había convertido en una de las figuras clave del ataque culé.

Una vez confirmado que la colaboración con el club no continuaría, el delantero agradeció oficialmente al equipo y a su afición el jueves a través de su cuenta de Instagram.

« Quiero agradecer a todos en el club por hacer de mi tiempo aquí una experiencia positiva e inolvidable », escribió Rashford. « Disfruté cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Le deseo al club y a toda la afición mucho éxito en la próxima temporada. ¡Visca el Barça! »