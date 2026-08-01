El Milan planea el fichaje de Brahim Díaz y podría vender a Rafael Leão

El club italiano Milan está s seriamente la opción de traer de vuelta a su exjugador Brahim Díaz a San Siro con el fin de reforzar la plantilla y resolver los problemas en la línea de ataque. Según la información difundida por Calciomercato y Corriere della Sera, el equipo ha elegido al futbolista marroquí como el candidato principal para la posición de mediapunta. Así lo informa Goal.com informa .

Los rossoneri querían fichar inicialmente a Konstantinos Karetsas, pero dicho traspaso no se concretó y el jugador se marchó al Borussia Dortmund por 33 millones de euros. Tras ello, la directiva del Milan centró su atención en otras opciones alternativas. Aunque en este mercado de fichajes también se han barajado los nombres de Ethan Nwaneri y Matias Soulé, Brahim Díaz se ha convertido en el principal objetivo prioritario.

La importancia de Brahim Díaz para el Milan

Durante su etapa anterior, Brahim Díaz disputó 124 partidos con la camiseta del Milan, anotando 18 goles y dando 15 asistencias. Asimismo, en 2022 conquistó el Scudetto junto al equipo. Los especialistas destacan que la rápida adaptación del jugador al campeonato italiano y su conocimiento del club hacen de su regreso una decisión ideal.

Según los datos, el contrato actual del jugador con el Real Madrid es válido hasta 2027. Anteriormente, la Juventus también había mostrado interés en el mediapunta marroquí, pero más tarde prefirió centrarse en Kerim Alajbegovic, del Bayer Leverkusen. La directiva del Milan deberá mantener negociaciones rápidas con el club madridista para cerrar el traspaso.

La situación en torno al traspaso de Rafael Leão

Los cambios en el club y la atención principal se centran en el futuro de Rafael Leão, el líder de la línea de ataque del equipo. El delantero portugués ha manifestado que, tras siete años en el Milan, está dispuesto a afrontar nuevos retos. Aunque en un principio el jugador deseaba fichar por equipos de la Premier League inglesa o de La Liga, al no haber llegado ofertas concretas de dichos campeonatos, valora la opción de marchar a Turquía.

Actualmente, el Galatasaray se sitúa como el principal candidato para hacerse con los servicios del jugador y le garantiza la participación en la fase de liga de la Champions League. Leão ha visto con buenos ojos esta propuesta, pero exige un salario anual de dos dígitos en millones. Por su parte, el Milan tiene la intención de vender al futbolista únicamente mediante un traspaso directo.

En la actualidad, el Milan y el Galatasaray se encuentran distantes en cuanto a alcanzar un acuerdo sobre el valor del jugador y sus altas exigencias salariales. Se espera que las partes continúen las negociaciones durante el periodo restante del mercado de fichajes para acordar todos los detalles.