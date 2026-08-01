Por qué usar un solo módulo de memoria DDR5 no es una mala idea

Recientemente, el fuerte aumento en los precios de los componentes informáticos obliga a los usuarios a buscar diversas formas de ahorrar presupuesto. Uno de esos métodos consiste en utilizar un solo módulo de memoria RAM DDR5 en lugar de dos al ensamblar un PC gaming. Los expertos de Tom's Hardware probaron cómo este enfoque afecta el rendimiento en los juegos, y los resultados fueron mucho mejores de lo esperado. Así lo informa Ixbt.com que informa al respecto.

Resultados de las pruebas y rendimiento

Resulta que instalar un solo módulo DDR5 ahora, con la posibilidad de comprar un segundo módulo en el futuro, es un paso totalmente justificado. Según la fuente, incluso la memoria DDR5 funcionando en modo de canal único es más rápida que los sistemas de generaciones anteriores con dos módulos. En pruebas exhaustivas que incluyeron 13 juegos modernos, un solo módulo DDR5 redujo el rendimiento en procesadores estándar solo entre un 8% y un 11% en promedio.

La situación con los procesadores modernos es especialmente destacable. En particular, las pruebas revelaron que al usar un procesador Ryzen 7 9800X3D, la memoria DDR5 de canal único afectó el rendimiento en apenas un 3%. Esto demuestra que para los sistemas con dicha arquitectura, el ancho de banda de la memoria no es un factor tan decisivo.

Comparación con DDR4

A modo de comparación, también se probaron ordenadores con memoria DDR4 de doble canal más antigua. Se descubrió que un sistema equipado con dos módulos DDR4 es todavía un pequeño porcentaje más lento que un ordenador con especificaciones similares pero con un solo módulo DDR5 moderno.

Los expertos señalan que la diferencia de rendimiento resultante no es crítica en la mayoría de los casos. Por supuesto, una pérdida del 10% de rendimiento en los juegos puede notarse hasta cierto punto, pero es un precio aceptable para ahorrar dinero en las condiciones actuales y tener la oportunidad de actualizar el sistema paso a paso en el futuro.

En conclusión, si el presupuesto es limitado y se planea agregar un segundo módulo más adelante, ensamblar un PC gaming con un solo módulo DDR5 puede ser una decisión completamente acertada. Esto no solo permite al usuario ahorrar dinero en el actual período de carestía, sino que también sienta las bases para un alto rendimiento en el futuro.