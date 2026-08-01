Un prestigioso amistoso disputado en Hong Kong entre dos grandes clubes europeos, Manchester Cityy el Inter, concluyó con una emocionante tanda de penaltis. Tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, el campeón italiano se impuso por 3-1 en los lanzamientos decisivos.

El defensa uzbeko Abduqodir Husanov fue titular en el once inicial delManchester City. Sin embargo, en la tanda de penaltis, su disparo se estrelló en el poste. De este modo, el debut de Enzo Maresca como entrenador del City se saldó con una derrota.

Mubama abre el marcador, Pavard responde pronto

Los primeros compases del encuentro en el estadio Kai Tak fueron muy dinámicos. El Manchester City entró fuerte al partido y abrió la lata gracias a una acción de Antoine Semenyo por la banda izquierda.

Su preciso centro fue rematado a quemarropa por Divin Mubama, convirtiéndose en el primer tanto de la era Maresca en el City.

No obstante, la ventaja de los mancunianos duró poco. Un centro de Federico Dimarco fue rematado con precisión por Benjamin Pavard para restablecer la igualada. Según los informes, el gol de Mubama llegó entre los minutos 13 y 15, mientras que la respuesta de Pavard se produjo en el minuto 20.

Manchester City — Inter — 1:1

Goles: Divin Mubama, Benjamin Pavard.

Husanov ubicado en el centro de la defensa

Abduqodir Husanov formó en el eje de la zaga desde el inicio junto a Joško Gvardiol. Se mostró activo en los duelos individuales ante los delanteros rápidos y participó en la salida de balón desde atrás.

El once inicial del City contó con Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis, Husanov, Gvardiol, Stephen Mfuni, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho y Divin Mubama.

Por su parte, el Inter confió en futbolistas experimentados como Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Carlos Augusto, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan y Federico Dimarco.

Al tratarse de un amistoso, ambos técnicos realizaron numerosas sustituciones en la segunda mitad. A pesar de ello, la intensidad sobre el terreno de juego no decayó.

El City acarició la victoria

En la segunda parte, el Manchester City asumió la iniciativa y generó varias ocasiones de peligro sobre la meta rival.

Los suplentes Vitor Reis y Ryan McAdoo estrellaron sus remates en los postes. El guardameta del Inter también salvó a su equipo en varias situaciones comprometidas.

Aunque el City apretó en los minutos finales, no pudo lograr el segundo gol que decidiera el choque en el tiempo reglamentario. Como resultado, el ganador del Asahi Super Dry Trophy se tuvo que decidir en los penaltis.

El lanzamiento de Husanov se estrelló en el poste

La tanda de penaltis comenzó mal para el Manchester City. Rayan Aït-Nouri falló el primer disparo, mientras que el jugador del Inter Piotr Zieliński no desaprovechó su oportunidad.

El turno siguiente fue para Abduqodir Husanov. El potente disparo del defensor uzbeko tocó en el poste y salió repelido hacia el campo.

Posteriormente, Donnarumma detuvo el penalti de Davide Frattesi, dando esperanzas al City. Sin embargo, el lanzamiento de Nico González también fue neutralizado por el portero interista.

Por parte milanesa, Lorenzo Mosconi y Matteo Lavelli acertaron con sus remates. Del lado citizen, solo Claudio Echeverri logró marcar al estilo "panenka".

Tanda de penaltis:

Rayan Aït-Nouri — fallado;

Piotr Zieliński — gol;

Abduqodir Husanov — al poste;

Davide Frattesi — paró Donnarumma;

Nico González — paró el portero;

Lorenzo Mosconi — gol;

Claudio Echeverri — gol;

Matteo Lavelli — gol.

Resultado final — 3:1 en los penaltis a favor del Inter.

¿Qué dejó ver la primera prueba de Maresca?

Este encuentro supuso el debut de Enzo Maresca al frente del Manchester City tras la etapa de Pep Guardiola. Pese a la derrota final, los mancunianos rindieron a buen nivel durante gran parte del partido.

Destacaron especialmente los siguientes aspectos:

La conexión entre Semenyo y Mubama;

La actividad de los jóvenes futbolistas;

La confianza depositada en Husanov en la línea defensiva;

La gran cantidad de ocasiones generadas en la segunda mitad;

Los graves fallos en la ejecución de los penaltis.

En los amistosos importa más la preparación para el nuevo curso que el resultado. No obstante, transformar solo uno de los cuatro lanzamientos evidenció un aspecto en el que el cuerpo técnico de Maresca debe trabajar.

La gira asiática del City continúa

Tras el partido en Hong Kong, el Manchester City continuará su pretemporada en Asia viajando a Corea del Sur .

Según el calendario oficial, los mancunianos se medirán a las estrellas de la K League el 5 de agosto y se enfrentarán al Atlético de Madrid el 9 de agosto.

Por su parte, el Inter viajará a Australia para disputar amistosos ante el Milan el 5 de agosto y frente a la Juventus el 8 de agosto.

Conclusión principal

El duelo de Hong Kong entre el Manchester City y el Inter concluyó 1-1 en el tiempo reglamentario. Mubama adelantó a los ingleses, pero Pavard empató poco después.

En la tanda de penaltis, el Inter mostró mayor frialdad. Tres futbolistas del City, incluido Abduqodir Husanov, fallaron sus tentativas y el campeón italiano se llevó la victoria por 3-1.

Para Husanov el partido dejó sensaciones encontradas: titularidad y buen rendimiento, empañados por su fallo en los penaltis. Ver cómo reacciona el defensa uzbeko en los próximos duelos será uno de los grandes atractivos para la afición.

¿Crees que Husanov podrá afianzarse como titular en la defensa del Manchester City esta temporada?