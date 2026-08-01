¿Comienza la red de satélites «Rassvet» a emitir señales sobre Ucrania?

La red de satélites «Rassvet», que Rusia está creando como alternativa a Starlink, podría estar acercándose a la posibilidad de establecer comunicaciones sobre el territorio de Ucrania. Según un análisis publicado por la revista militar ucraniana «Mіlіtarniy», los aparatos puestos en órbita crean en ocasiones «ventanas» de comunicación que duran más de una hora.

Sin embargo, existe una diferencia importante: por ahora no se trata de un servicio de Internet continuo y operativo, sino de un cálculo de expertos basado en la trayectoria de vuelo y la cobertura teórica de los satélites.

Se informa de una cobertura sobre Ucrania dos veces al día

El especialista ucraniano en comunicaciones por satélite Volodymyr Stepanets analizó las trayectorias orbitales de los aparatos de «Rassvet».

Según su evaluación, los satélites podrían formar una cobertura relativamente estable sobre el territorio ucraniano al menos dos veces al día. Se indica que cada uno de estos periodos dura más de una hora.

Según el especialista, debido a que los aparatos se desplazan en varias cadenas, algunas regiones podrían entrar en su campo de visión aproximadamente cada 90 minutos.

Anteriormente, en un análisis donde solo se observaban tres satélites experimentales, cada oportunidad de comunicación sobre Ucrania se estimaba en torno a 15-20 minutos. La incorporación de nuevos aparatos podría haber ampliado el tiempo de cobertura teórica.

Pero aún no se ha confirmado que la comunicación esté funcionando

El sobrevuelo de un satélite sobre una región específica no significa automáticamente que la conexión a Internet esté funcionando allí.

Para ello es necesario:

que todos los sistemas de comunicación del satélite sean activados;

que exista un dispositivo de abonado compatible en tierra;

que funcione la infraestructura de gestión y pasarela de la red;

que se configuren las frecuencias y los sistemas de software correspondientes.

Según la información oficial de la «Bureau 1440», el segundo grupo de satélites fue lanzado el 19 julio y los aparatos establecieron comunicación con el centro de control. Sin embargo, solo se prepararán para prestar servicios una vez concluidas las pruebas y tras alcanzar su órbita asignada.

Por lo tanto, la idea de que «ya se garantizan varias horas de comunicación» sobre Ucrania debe tomarse como un cálculo orbital de un experto y no como un hecho comprobado.

¿Qué tipo de sistema es «Rassvet»?

«Rassvet» es una red de comunicación de banda ancha en órbita baja creada por la empresa rusa «Bureau 1440». El proyecto es similar en su propósito al sistema Starlink de SpaceX.

Sus satélites prevén:

utilizar la arquitectura de comunicación 5G NTN;

transmitir datos entre los aparatos mediante láser;

contar con un dispositivo de propulsión de plasma;

entregar datos a alta velocidad a terminales terrestres especiales.

El 23 de marzo de 2026, los primeros 16 aparatos de serie fueron puestos en órbita. Posteriormente, se difundieron datos de observación orbital pública sobre que uno de ellos no pudo alcanzar la altitud asignada y volvió a caer en la atmósfera.

El 19 de julio se lanzó el segundo grupo. En esta ocasión, la empresa no reveló cuántos aparatos fueron puestos en órbita.

¿Cuándo podría Rusia lograr una comunicación continua?

Según el plan oficial de «Bureau 1440», el lanzamiento comercial de la red está previsto para 2027. Para garantizar la comunicación ininterrumpida en todo el mundo, se planea poner en órbita más de 250 aparatos.

Según los cálculos de Volodymyr Stepanets, si se mantiene el ritmo de lanzamiento actual, Rusia podría lograr una cobertura continua sobre Ucrania a mediados de 2027.

Pero este plazo depende de una serie de factores:

la velocidad de producción de nuevos satélites;

las capacidades de lanzamiento de cohetes;

la fiabilidad técnica de los aparatos;

la disponibilidad de terminales terrestres;

las sanciones internacionales y el suministro de componentes.

Por esta razón, mediados de 2027 no es una fecha estricta, sino un pronóstico basado en el ritmo actual.

¿Por qué es importante esto para Ucrania?

Starlink se convirtió en un medio de comunicación vital en la guerra ruso-ucraniana para las unidades de primera línea, los vehículos no tripulados y los sistemas de control. Dicha experiencia incrementó drásticamente la importancia militar de las redes de satélites en órbita baja.

Si «Rassvet» se pone en marcha por completo, podría ofrecer a Rusia la capacidad de:

crear canales de comunicación móviles y de respaldo;

transmitir datos cuando las redes terrestres ordinarias no funcionen;

conectar instalaciones militares y civiles en zonas remotas;

ampliar las capacidades de control de algunos sistemas de drones.

Sin embargo, la cobertura orbital por sí sola no significa que todas estas tareas se hayan cumplido. Para el uso militar se requieren terminales especiales, software protegido y toda la infraestructura de gestión.

Aún es temprano para compararlo con Starlink

A menudo se califica a «Rassvet» como el «Starlink de Rusia». Aunque dicha comparación sea pertinente en cuanto a su objetivo, los sistemas no son equivalentes en su escala actual.

Starlink cuenta con miles de satélites activos, una gran capacidad de producción y una amplia infraestructura terrestre. «Rassvet» se encuentra todavía en su fase de despliegue inicial y su servicio comercial no se ha lanzado oficialmente.

Por lo tanto, todavía es prematuro afirmar que Rusia ha creado una alternativa plenamente operativa a Starlink. No obstante, el rápido desarrollo del proyecto lo convierte en un factor tecnológico y de seguridad que no se puede ignorar.

Conclusión principal

Según el análisis del especialista ucraniano, los satélites de «Rassvet» han comenzado a formar una cobertura orbital más densa sobre Ucrania. Algunas oportunidades de comunicación pueden durar más de una hora y repetirse varias veces al día.

Sin embargo, por ahora esto no significa que Rusia haya establecido un servicio de Internet por satélite operativo en el territorio de Ucrania. La información se basa en una estimación de expertos según las trayectorias orbitales, y el operador solo ha confirmado que continúan los trabajos de despliegue y comprobación de los aparatos.

La pregunta clave ahora es si Rusia podrá poner en órbita a tiempo los cientos de aparatos planificados y transformar a «Rassvet» en un sistema de comunicación continuo real. ¡Deja tus pronósticos en los comentarios!