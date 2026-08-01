Propuesta para simplificar radicalmente el procedimiento de licencias espaciales en EE. UU.

El Departamento de Transporte de EE. UU. ha propuesto eximir el proceso de concesión de licencias para vuelos espaciales comerciales, reentradas de aparatos y construcción de espaciopuertos de los requisitos de 13 leyes federales, incluida la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA). Según ixbt.com, la agencia señaló que estas regulaciones ya no son necesarias para garantizar la seguridad pública, la protección de la propiedad y los intereses nacionales del país, y que su cancelación aceleraría significativamente el proceso de concesión de licencias. Así lo informa Ixbt.com que transmite la noticia.

Esta iniciativa se basa en el decreto del presidente de EE. UU. firmado en agosto de 2025, destinado a reducir las barreras administrativas en el camino de la astronáutica comercial. Asimismo, el Departamento de Transporte se basó en una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de 2025, que limitó la aplicación de las normas de la NEPA únicamente a las consecuencias directas del proyecto en cuestión. El proyecto de documento se publicó el 30 julio, y se avecina un período de consulta pública de 30 días.

Consulta pública y reacción del sector

Tras las consultas, la Federal Aviation Administration (FAA) examinará todas las objeciones y propuestas recibidas para adoptar la versión final del documento. Los representantes de la industria espacial acogieron con satisfacción esta iniciativa. En su opinión, las evaluaciones ambientales y la preparación de informes especiales suelen requerir mucho tiempo y dinero, aunque en la práctica esto nunca sea motivo para rechazar proyectos.

La asociación Commercial Space Federation declaró que los cambios esperados acelerarán el proceso de concesión de licencias y permitirán aumentar el número de vuelos comerciales para satisfacer la creciente demanda. Al mismo tiempo, las organizaciones ambientalistas se han opuesto firmemente a esta iniciativa.

Preocupaciones de las organizaciones ambientalistas

Los expertos señalan que se propone debilitar el impacto no solo de la NEPA, sino también de la Ley de Especies en Peligro de Extinción y de las leyes de Agua Limpia y Aire Limpio. Por ejemplo, la organización Center for Biological Diversity mantiene litigios judiciales sobre un intercambio de terrenos cerca del espacioposter Starbase de SpaceX en Texas.

Los representantes de esta organización advierten que la anulación de los requisitos ambientales podría debilitar gravemente las capacidades de protección de las zonas naturales durante el desarrollo de la infraestructura espacial comercial.