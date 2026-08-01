Aplicaciones especiales para superar el hábito del doomscrolling en el smartphone

Hoy en día, millones de personas se enfrentan al doomscrolling: el hábito de deslizar sin fin las noticias negativas en las redes sociales que no solo roba tiempo, sino que también perjudica gravemente el estado físico. Según ixbt.com, pasar horas sentado en el sofá revisando el feed arruina la postura, fatiga los ojos y, en última instancia, empeora la salud mental. Para resolver este problema y reducir la dependencia digital, los expertos recomiendan programas especiales que inciten al usuario a actuar y limiten el acceso a las redes sociales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Han surgido en el mercado una serie de herramientas efectivas para quienes desean practicar la higiene digital y reducir el tiempo de pantalla. Estas aplicaciones obligan al usuario a realizar una determinada actividad física o a salir a la calle para moverse activamente antes de permitir el acceso al contenido de entretenimiento. Con la ayuda de las tecnologías modernas, la oportunidad de reemplazar los malos hábitos por acciones útiles es hoy más relevante que nunca.

Eliminación de restricciones a cambio de actividad

La aplicación Digital Carrot, que está ganando popularidad entre los usuarios hoy en día, bloquea aplicaciones, sitios web y juegos distractores hasta que el usuario alcance sus objetivos diarios de fitness, productividad o tiempo de pantalla. El programa se integra con dispositivos portátiles como Apple Watch, permitiendo establecer objetivos personales como caminar 6 000 pasos al día. Sus funciones basadas en GPS y tiempo ayudan a evitar la apertura de aplicaciones hasta completar una sesión de entrenamiento de 60 minutos en un lugar específico, incluido el gimnasio. Este programa está disponible en iPhone, Android, así como en los sistemas operativos macOS, Windows y Linux.

Otra herramienta interesante orientada a mantener el equilibrio digital es la aplicación MeBeMe. En lugar de bloquear estrictamente el acceso a la memoria del teléfono, envía notificaciones al usuario para realizar diversas tareas. Estas incluyen hacer burpees, interactuar con otros o un calentamiento intenso de tres minutos. Aunque el programa no está especializado exclusivamente en la actividad física, su categoría "Body" ofrece ejercicios especiales para atletas, bailarines, ciclistas y corredores, y actualmente se ofrece de forma gratuita para dispositivos iOS.

Control mediante pasos y ejercicios

La aplicación StepBloc ofrece un mecanismo aún más estricto para reducir el tiempo frente a la pantalla. Este programa bloquea el acceso a otras aplicaciones hasta que el usuario haya dado la cantidad de pasos que él mismo estableció. Asimismo, es posible vincular las capacidades de la aplicación a la realización de ejercicios físicos como flexiones (push-up), plancha o sentadillas (squats) durante un tiempo determinado.

Establecimiento de objetivos de pasos y conexión de pulseras de actividad a través de Digital Carrot

Realización de tareas físicas breves y ejercicios con la ayuda de MeBeMe

Desbloqueo de aplicaciones a cambio de una cantidad específica de pasos mediante StepBloc

Según los expertos, tales soluciones tecnológicas pueden ser un apoyo importante para que las personas modernas se liberen de las consecuencias de los smartphones, regresen a un estilo de vida saludable y aumenten la actividad física en la vida cotidiana.