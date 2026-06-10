El Samsung Galaxy S27 aparece en línea por primera vez

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El Samsung Galaxy S27 aparece en línea por primera vez

El próximo smartphone insignia de Samsung, el Galaxy S27, ha aparecido por primera vez en la base de datos de GSMA. Esta es la primera evidencia oficial de una fuente confiable que confirma la existencia del dispositivo. Esto es reportado por Ixbt.com .

En los documentos, este modelo aparece bajo el número de catálogo SM-S952U. Según el sistema de nomenclatura tradicional de Samsung, esto indica que es una versión destinada al mercado estadounidense y vinculada a un operador móvil.

Por ahora, las especificaciones técnicas del dispositivo no se han revelado por completo, pero según los rumores, el Galaxy S27 podría contar con una pantalla fabricada por la empresa china BOE y una plataforma Exynos 2600. Al mismo tiempo, se especula que el modelo Galaxy S27 Ultra estará equipado con el chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

También hay informes de que Samsung está preparando un sistema de cámara actualizado para el Galaxy S27, aunque no se esperan cambios radicales en esta área. Si la empresa sigue su calendario tradicional de actualización de flagships, la serie Galaxy S27 se presentará en febrero de 2027.

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Abror Shuhratov
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