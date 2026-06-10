Starlink conquista a las aerolíneas con internet de alta velocidad a gran altitud

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Starlink conquista a las aerolíneas con internet de alta velocidad a gran altitud

La competencia entre las aerolíneas mundiales para atraer a clientes de clase premium se está intensificando. El Wi-Fi de alta velocidad a bordo ha pasado de ser una simple comodidad a convertirse en el principal campo de batalla entre el proyecto Starlink de Elon Musk y la red de satélites Amazon Leo de Jeff Bezos. Starlink controla actualmente casi dos tercios de todos los satélites en el espacio, convirtiéndose en una fuente clave de ingresos para SpaceX. Así lo informa Ixbt.com informa.

Según la firma de análisis Valour Consultancy, Starlink sumó 11 nuevas aerolíneas a su base de clientes en todo el mundo en 2026. A modo de comparación, la compañía firmó contratos con solo 3 aerolíneas en 2022, 8 en 2024 y 22 en 2025. Amazon, que continúa construyendo su constelación de satélites, enfrentó dificultades el mes pasado debido a un accidente relacionado con un cohete de Blue Origin, pero ha alcanzado acuerdos iniciales con Delta Air Lines y JetBlue Airways.

La instalación de sistemas Starlink o Amazon requiere grandes inversiones de cientos de millones de dólares para las aerolíneas. El presidente de Amadeus, Decius Valmorbida, calificó esta tecnología como "revolucionaria". Cree que en los próximos años, todas las aerolíneas se apresurarán a implementar su propia versión, ya que este servicio se está convirtiendo en un requisito obligatorio en lugar de una opción.

Según los análisis de Ookla, Starlink funciona varias veces más rápido que los sistemas geoestacionarios tradicionales porque utiliza más de 10 000 satélites de órbita baja. Southwest Airlines anunció que eligió el sistema Starlink para mantener su liderazgo en el mercado. Además, American Airlines anunció que equipará más de 500 de sus aviones con equipos Starlink a partir de principios de 2027.

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Abror Shuhratov
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