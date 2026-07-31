Japón elige el cohete H3 de ispace en lugar de Falcon 9

La empresa espacial japonesa ispace ha anunciado que abandonará las tecnologías estadounidenses para sus futuras misiones lunares y cambiará al cohete nacional H3. Según ixbt.com, el programa Mission 3, previsto para 2028, transportará un nuevo módulo de aterrizaje llamado Ultra al espacio, lo que supondrá la primera vez en la historia que una startup privada japonesa utilice el lanzador H3. Así lo informa Ixbt.com .

Esta decisión marca un hito importante para ispace, ya que sus dos naves lunares anteriores fueron lanzadas con la ayuda de cohetes Falcon 9 de la empresa estadounidense SpaceX. Ahora, el acuerdo entre ispace y Mitsubishi Heavy Industries (MHI), fabricante del cohete H3, va más allá de un simple contrato comercial y busca crear el primer sistema de transporte lunar privado en Japón.

Fluctuaciones monetarias y fiabilidad del cohete

A la hora de elegir el cohete lanzador H3, no solo se tuvo en cuenta el apoyo a la infraestructura espacial nacional, sino también sus características técnicas, las condiciones de vuelo y su compatibilidad con el nuevo módulo. Aunque no se ha revelado el valor del contrato, Takeshi Hakamada, director de ispace, destacó que la debilidad del yen japonés encareció notablemente los servicios de Falcon 9 —facturados en dólares estadounidenses— para los clientes japoneses.

Al mismo tiempo, los problemas pasados del cohete H3 no se pasaron por alto. De los 8 vuelos realizados hasta la fecha, 2 habían terminado en fracaso. Sin embargo, una vez que el lanzador reanudó sus vuelos exitosos, la dirección de la empresa consideró que este riesgo era aceptable. Cabe destacar que la colaboración con SpaceX no se ha detenido por completo.

Grandes planes de futuro y cooperación con Europa

ispace planea llevar a cabo varios proyectos importantes más en el futuro. Según la empresa, el nuevo sistema de transporte de carga Mobile Cargo System se dirigirá a la Luna a bordo de Starship no antes de 2030. Esto ampliará aún más las capacidades logísticas de la compañía.

Además, la filial europea de la empresa obtuvo un contrato crucial por valor de 65 millones de euros de la Agencia Espacial Europea (ESA). Estos fondos se destinarán a finalizar el desarrollo del rover MAGPIE, diseñado para llegar al polo sur de la Luna en busca de hielo de agua y para investigar el suelo. Este dispositivo se enviará a la Luna como parte de la Mission 4 en 2029.