El gobierno indio duda sobre Starlink ante la salida a bolsa de SpaceX

Los planes de SpaceX, la empresa dirigida por Elon Musk, de atraer a millones de nuevos usuarios a su red de Internet por satélite podrían estar en riesgo debido a problemas con el gobierno de la India. Tras años de negociaciones, SpaceX había obtenido una licencia para operar en la India en 2025, pero según Bloomberg, Nueva Delhi ha detenido temporalmente el proceso. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Se dice que la razón es el uso no autorizado del sistema Starlink en territorio iraní. Los funcionarios indios temen que la empresa no cumpla plenamente con las leyes locales. La vicepresidenta de SpaceX, Lauren Dreyer, desmintió estas noticias en redes sociales, afirmando que las negociaciones con el gobierno avanzan de manera productiva. No obstante, Bloomberg señala que las negociaciones no se han detenido por completo, pero el proceso se ha ralentizado.

El retraso en la entrada al mercado indio podría afectar negativamente a la esperada salida a bolsa (IPO) de SpaceX. Los informes financieros muestran que el crecimiento en el número de usuarios de Starlink se está desacelerando. El valor del sistema depende del número de países que cubre, ya que los costes de construcción de la infraestructura global son fijos y los ingresos dependen únicamente del número de suscriptores.

El gobierno indio ha impuesto requisitos estrictos sobre el almacenamiento local de datos y la seguridad de la red. Aunque SpaceX está intentando cumplir estas condiciones, el incidente en Irán ha despertado temores en el gobierno sobre la pérdida de control sobre Starlink. Anteriormente, el ejército ucraniano también se quejó de que Elon Musk cortó las comunicaciones en 2022.

Asimismo, las negociaciones de Starlink con el gobierno de Taiwán también se encuentran en un punto muerto. Esto se atribuye a la visión de Musk de que Taiwán es parte de China y a su negativa a trabajar con socios locales. Las incertidumbres en un mercado tan grande como el de la India ponen en duda el futuro de un proyecto de importancia estratégica para SpaceX.