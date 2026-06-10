No se requiere internet: NSPK lanza un sistema de pago offline a través de relojes inteligentes

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No se requiere internet: NSPK lanza un sistema de pago offline a través de relojes inteligentes

El Sistema Nacional de Tarjetas de Pago (NSPK) se prepara para lanzar un nuevo servicio que permite realizar compras utilizando relojes inteligentes. La característica clave de la tecnología es la capacidad de realizar transacciones sin conexión a internet. Esto fue reportado por Ixbt.com informa .

Ekaterina Akkuzina, jefa de desarrollo de pagos móviles en NSPK, anunció en una conferencia tecnológica que el lanzamiento del servicio está programado para la segunda mitad de 2026. Según ella, todos los datos necesarios para los pagos offline se precargan en el chip del dispositivo mientras está conectado a internet.

Para utilizar el servicio, el propietario del reloj debe instalar la aplicación Mir Pay, registrar una tarjeta "Mir" mediante NFC o manualmente, y confirmar la operación. El pago se realiza con un solo toque en el terminal. Actualmente, dos bancos participan como los primeros socios del proyecto.

Además, NSPK está probando tecnología de tokenización para otros dispositivos portátiles, incluidos anillos, pulseras y llaveros. Esto servirá para ampliar aún más las capacidades de pago sin contacto.

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Abror Shuhratov
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