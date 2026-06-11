Xiaomi 17T y 17T Pro: Con batería de 7000 mAh y 5 años de garantía

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Xiaomi 17T y 17T Pro: Con batería de 7000 mAh y 5 años de garantía

Xiaomi ha lanzado oficialmente sus nuevos smartphones Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro en el mercado chino. Estos dispositivos están atrayendo la atención por sus baterías de alta capacidad y sus cámaras creadas en colaboración con Leica. Así lo informa Ixbt.com informa .

El modelo base de la serie comienza en 2999 yuanes (aproximadamente 445 dólares). Está equipado con una pantalla de 6,59 pulgadas a 120 Hz, la plataforma Dimensity 8500 Ultra y tecnología de carga rápida de 67W. La versión Pro es significativamente más potente, con una pantalla de 6,83 pulgadas a 144 Hz, el chip Dimensity 9500 y soporte para carga por cable de 100W e inalámbrica de 50W.

El punto fuerte de ambos modelos es la batería de nueva generación de 7000 mAh. Según la empresa, proporciona 1,88 días de funcionamiento con una sola carga. Lo más importante es que la batería conserva el 80% de su capacidad incluso después de 1600 ciclos de carga. Por esta razón, se ofrece una garantía oficial de 5 años para estas baterías en China.

El sistema de cámara fue desarrollado en conjunto con expertos de Leica, mejorando la calidad de la reproducción del color. Los dispositivos también cuentan con la función Live Photos y un modo para combinar fotos en series dinámicas para redes sociales. Como recordatorio, ya se había proporcionado información sobre el lanzamiento internacional de la serie Xiaomi 17T.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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