Starlink conecta a internet a escuelas en zonas remotas de Paraguay

SpaceX ha lanzado un proyecto a gran escala para conectar a cientos de escuelas rurales y centros médicos de Paraguay al internet satelital de Starlink. El proyecto se lleva a cabo en asociación con el gobierno del país y el operador estatal COPACO. El plan incluye la instalación de hasta 500 puntos de conexión en zonas remotas que anteriormente carecían de una conexión estable. Así lo informa Ixbt.com .

Hasta la fecha, se han activado 18 puntos de conexión en las provincias de Presidente Hayes y Boquerón, en la región del Chaco. En algunas escuelas, incluidas las que sirven a comunidades indígenas, las velocidades de internet alcanzan hasta 280 Mbps, con un mínimo garantizado de 200 Mbps. Para muchas localidades, esta es la primera oportunidad de acceder a internet moderno.

La nueva infraestructura permitirá ampliar la educación digital, apoyar los programas sociales del gobierno e integrar los centros médicos al sistema nacional de salud. El presidente de Paraguay, Santiago Pena, calificó este proyecto como un paso importante para el desarrollo del país y la reducción de la brecha digital. Se espera que el despliegue completo de la red de 500 puntos finalice a finales de 2026.

Como recordatorio, Starlink ya había conectado anteriormente escuelas remotas en Kenia a la red. Además, gracias a esta tecnología, más de 1,000 estudiantes y profesores en 14 escuelas aisladas de Bolivia han obtenido acceso a internet de alta velocidad.