Starlink conecta a internet a escuelas en zonas remotas de Paraguay

·14·Tecnología
Starlink conecta a internet a escuelas en zonas remotas de Paraguay

SpaceX ha lanzado un proyecto a gran escala para conectar a cientos de escuelas rurales y centros médicos de Paraguay al internet satelital de Starlink. El proyecto se lleva a cabo en asociación con el gobierno del país y el operador estatal COPACO. El plan incluye la instalación de hasta 500 puntos de conexión en zonas remotas que anteriormente carecían de una conexión estable. Así lo informa Ixbt.com .

Hasta la fecha, se han activado 18 puntos de conexión en las provincias de Presidente Hayes y Boquerón, en la región del Chaco. En algunas escuelas, incluidas las que sirven a comunidades indígenas, las velocidades de internet alcanzan hasta 280 Mbps, con un mínimo garantizado de 200 Mbps. Para muchas localidades, esta es la primera oportunidad de acceder a internet moderno.

La nueva infraestructura permitirá ampliar la educación digital, apoyar los programas sociales del gobierno e integrar los centros médicos al sistema nacional de salud. El presidente de Paraguay, Santiago Pena, calificó este proyecto como un paso importante para el desarrollo del país y la reducción de la brecha digital. Se espera que el despliegue completo de la red de 500 puntos finalice a finales de 2026.

Como recordatorio, Starlink ya había conectado anteriormente escuelas remotas en Kenia a la red. Además, gracias a esta tecnología, más de 1,000 estudiantes y profesores en 14 escuelas aisladas de Bolivia han obtenido acceso a internet de alta velocidad.

StarlinkSpaceXParaguayInternetTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La NASA recibe críticas por la ausencia de mujeres en la tripulación de Artemis IIILa NASA recibe críticas por la ausencia de mujeres en la tripulación de Artemis IIIHoy, 10:26Whoosh inicia operaciones en la capital mexicana: Potencial a la par de MoscúWhoosh inicia operaciones en la capital mexicana: Potencial a la par de MoscúHoy, 09:58Lanzamiento del nuevo algoritmo de recomendación Mnemonic en la aplicación KinopoiskLanzamiento del nuevo algoritmo de recomendación Mnemonic en la aplicación KinopoiskHoy, 09:23Robots asistentes para trenes: Nueva tecnología bajo pruebaRobots asistentes para trenes: Nueva tecnología bajo pruebaHoy, 09:21Las baterías de sodio-ion de CATL alcanzarán el precio de las LFP para 2026Las baterías de sodio-ion de CATL alcanzarán el precio de las LFP para 2026Hoy, 08:59Pantalla de casi 7 pulgadas y batería de 6000 mAh: el Poco C81 Pro sale a la ventaPantalla de casi 7 pulgadas y batería de 6000 mAh: el Poco C81 Pro sale a la ventaHoy, 08:51
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado