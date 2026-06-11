Regalo inesperado para usuarios de iPhone: la velocidad de AirDrop aumenta drásticamente en iOS 27

El bloguero Tim Schofield probó la función AirDrop actualizada en la versión beta de iOS 27. Apple prometió en su presentación que la velocidad de transferencia de datos aumentaría hasta un 80 por ciento en comparación con iOS 26. El bloguero decidió poner a prueba esta afirmación en la práctica. Esto es reportado por Ixbt.com .

Para el experimento, se seleccionó un archivo de video con una duración de 7 minutos y 30 segundos y un tamaño de 3,5 GB. Transferir el archivo desde un dispositivo con iOS 27 a un teléfono inteligente con iOS 26 tomó 2 minutos y 11 segundos. Sin embargo, cuando ambos dispositivos ejecutaban iOS 27, el proceso tomó solo 41 segundos.

Los resultados obtenidos muestran que la velocidad de transferencia de datos en el nuevo sistema aumentó aproximadamente un 69 por ciento. Aunque esta cifra es ligeramente inferior al 80 por ciento prometido por la empresa, es claramente mucho más rápida para el uso diario.

Cabe señalar que los resultados finales pueden variar según las condiciones de conexión, la distancia entre los dispositivos y la versión específica del sistema. Lo más probable es que Apple optimice aún más la función AirDrop antes del lanzamiento final de iOS 27 y lleve el rendimiento al nivel anunciado.