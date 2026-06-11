SK Hynix construirá cuatro nuevas fábricas: la producción de memoria se triplicará

SK Hynix ha anunciado planes para ampliar su capacidad de producción ante el fuerte aumento de la demanda de chips de memoria avanzados. El presidente de la junta directiva, Chey Tae-won, declaró a Nikkei Asia que la empresa tiene la intención de triplicar su producción de obleas de silicio para 2034. Así lo informa Ixbt.com .

Según él, el mercado mundial está entrando en un periodo de escasez prolongada, impulsado principalmente por el rápido desarrollo de los sistemas de AI. Se espera que el aumento de la producción de obleas de silicio, que son la base de los microchips, alivie la presión sobre el mercado mundial y estabilice la cadena de suministro.

El mercado reaccionó positivamente a esta declaración, y las acciones de SK Hynix subieron casi un 2,6% hasta alcanzar los 21 millones de wones. La empresa ya se está preparando para un futuro en el que la AI se convierta en el principal motor de los chips de memoria y SoC de alto rendimiento.

La primera fase de expansión ya está en marcha: se están construyendo cuatro nuevas fábricas en Corea del Sur, cuya finalización está prevista para finales del próximo año. Anteriormente, SK Hynix confirmó que suministraría chips de memoria de nueva generación para las plataformas de AI Vera Rubin de NVIDIA y los PC basados en RTX Spark.