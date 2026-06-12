Samsung lanza una importante actualización de seguridad para la serie Galaxy S25

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Samsung lanza una importante actualización de seguridad para la serie Galaxy S25

Samsung ha comenzado a distribuir la actualización de seguridad de junio de 2026 para toda la línea Galaxy S25, incluidos los modelos Galaxy S25 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra y Galaxy S25 Edge. Como es tradición, los usuarios de Corea del Sur fueron los primeros en recibir el nuevo firmware. Así lo informa Ixbt.com .

La actualización tiene un tamaño de 898 MB, lo cual es significativamente mayor que los parches de seguridad mensuales habituales (que suelen ser la mitad de ese tamaño). La actualización se está distribuyendo bajo el número de versión S93xNKSUACZF1. Según Samsung, el parche de junio soluciona 45 vulnerabilidades identificadas en versiones anteriores del software.

Entre los problemas corregidos se encuentran cinco vulnerabilidades críticas en el sistema Android, así como errores en Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager y otros componentes de la interfaz One UI. Esta es la segunda actualización importante después de One UI 8.5, que introdujo una nueva interfaz y funciones de Galaxy AI para la serie Galaxy S25.

Recientemente, Samsung también añadió a estos dispositivos las funciones Prioritise Notifications y File Summaries, que antes eran exclusivas de los modelos Galaxy S26. Mientras tanto, la compañía ha comenzado a probar One UI 9.0 en los smartphones Galaxy S26. Se espera que el programa beta se extienda a la línea Galaxy S25 en el futuro.

SamsungGalaxy S25SmartphoneSeguridadGalaxy AI
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Abror Shuhratov
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