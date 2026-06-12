Theker recauda 85 millones de dólares para crear robots de fábrica universales

Los robots humanoides aún no están listos para reemplazar completamente a los trabajadores de fábrica, pero la industria no quiere esperar. Ante la escasez de mano de obra, los fabricantes muestran un gran interés en startups que prometen una automatización rápida sin las limitaciones habituales. Theker, con sede en Barcelona, opera en esta dirección, con el objetivo de abandonar los robots entrenados para una sola tarea. Así lo informa Techcrunch.com informa .

A diferencia de los humanoides con formas rígidas como los de Boston Dynamics, los robots de Theker están diseñados para ser reconfigurables. Sus brazos y su estructura general pueden modificarse según la tarea a realizar. Estos robots pueden realizar procesos complejos, desde el empaquetado de ropa en almacenes hasta la clasificación de botellas y latas. El hecho de que Inditex, propietario de la marca Zara, fuera uno de los primeros inversores de la startup, demuestra el alto potencial del proyecto.

La empresa cerró la mayor ronda de inversión de serie A en el sector de la robótica en Europa, recaudando 85 millones de dólares. Esta ronda fue liderada por la firma de capital riesgo estadounidense CRV, y también se unió Aglaé Ventures, vinculada a Samsung y al jefe de LVMH, Bernard Arnault. La cofundadora de Theker, Carla Gómez Cano, indicó que actualmente se están llevando a cabo negociaciones sobre una asociación con Samsung.

El equipo de Theker no se limita a proyectos piloto y pretende entrar directamente en los procesos logísticos y operativos. La empresa ha abierto su propio showroom en Barcelona y planea expandirse pronto por Europa, EE. UU. y Asia. Actualmente, la startup ha recibido más de 15 000 solicitudes de empleo y planea aumentar su plantilla a 120 personas para finales de año.