OpenAI y Visa crean un sistema de pago para agentes de IA

Visa y OpenAI han anunciado una asociación en la que la infraestructura de pago de Visa se integrará en los sistemas de agentes de OpenAI. Esto permitirá a los agentes de IA comprar bienes y pagar servicios digitales de forma independiente en nombre de los usuarios. La idea principal del proyecto es pasar de una IA que solo ayuda en la selección a un modelo capaz de completar transacciones por completo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los usuarios mantienen el control sobre sus fondos: pueden establecer límites de gasto, restricciones en categorías de comerciantes y casos que requieran aprobación manual. Visa, por su parte, proporciona la infraestructura financiera como la detección de fraudes, reembolsos y la resolución de disputas de pago (chargebacks). La empresa está adaptando su ecosistema existente a un nuevo tipo de consumidor: no el humano, sino su agente de IA.

Los socios planean utilizar este sistema no solo para compras simples, sino también para liquidaciones corporativas y compras comerciales. Por ejemplo, un agente desarrollador podría pagar automáticamente solicitudes de API, computación en la nube u otros recursos dentro de los límites establecidos. El representante de OpenAI, Marco Mahrus, señaló que la IA ya está influyendo en las decisiones de compra y que este proceso se intensificará en el futuro.

Según Visa, más del 20 por ciento de las transacciones actuales están formadas indirectamente por recomendaciones de IA. Rubail Birwadker, jefe de crecimiento global de la empresa, afirmó que la IA ya se ha convertido en un eslabón crucial entre el usuario y la compra. Actualmente, las partes están trabajando en la creación de una infraestructura base que pueda ser utilizada por diversas plataformas.