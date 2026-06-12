Avataar presenta Varya, un modelo de IA de vídeo asequible y rápido para la India

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Avataar presenta Varya, un modelo de IA de vídeo asequible y rápido para la India

La startup india de IA Avataar ha anunciado Varya, un nuevo modelo de generación de vídeo diseñado para entender la cultura local y operar a altas velocidades. Este modelo es uno de los 12 proyectos seleccionados bajo el programa India AI Mission del gobierno indio, dotado con 1.200 millones de dólares. Varya fue creado utilizando técnicas de destilación basadas en el modelo de código abierto Wan 2.2 de Alibaba, lo que lo hace 10 veces más rápido que el original. Esto es reportado por Techcrunch.com informa .

Técnicamente, Varya puede generar un vídeo de 5 segundos en calidad 720p en una GPU NVIDIA H200 en solo 45 segundos. En comparación, el modelo Wan 2.2 requiere 1230 segundos para la misma tarea. Lo más importante es que el coste del modelo es significativamente menor que el de sus competidores. Avataar cobra 0,005 dólares por segundo de vídeo, lo que es casi 20 veces más barato que plataformas globales como Veo, Kling, Luma y Runway.

La principal ventaja del modelo Varya es su adaptación al entorno cultural indio. Reconoce con precisión festivales locales, platos nacionales, vestimenta y estilos arquitectónicos. Mientras que muchos modelos globales a menudo se basan en estereotipos y cometen errores, Avataar ha resuelto este problema utilizando conjuntos de datos especialmente seleccionados. Esto abre grandes oportunidades para el comercio electrónico y los creadores de contenido.

Actualmente, el modelo Varya está alojado como un modelo de pesos abiertos en el portal AI Kosh de la India. Esto significa que los desarrolladores pueden implementarlo en sus propios servidores o modificarlo según sus necesidades. Avataar también planea integrar esta tecnología con herramientas como Higgsfield y Adobe Firefly. Los usuarios pueden probar el modelo en el sitio web de la empresa mediante comandos de texto o imágenes de referencia.

Avataar AIVaryaInteligencia ArtificialIndiaNVIDIA
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Nodirbek Razzokov
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