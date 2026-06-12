Telegram regresa a Wear OS: Ahora funciona en relojes Samsung y Pixel

Telegram ha anunciado el relanzamiento de su aplicación para el sistema operativo Wear OS. Tras una pausa de cinco años, los propietarios de relojes inteligentes basados en Android pueden volver a utilizar todas las funciones del mensajero en sus dispositivos. Anteriormente se lanzó una actualización para Apple Watch, y ahora es el turno de dispositivos como Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch y Xiaomi Watch. Así lo informa Ixbt.com .

La nueva aplicación permite a los usuarios acceso total a los chats, así como la capacidad de enviar y escuchar mensajes de voz. Curiosamente, la última vez que Telegram lanzó una aplicación para Wear OS, el Pixel Watch aún no existía, y la serie Galaxy Watch funcionaba con el sistema Tizen de Samsung. Ahora, estos dispositivos modernos están totalmente integrados con el mensajero.

La versión actual incluye funciones para silenciar chats y fijarlos (pin) en la parte superior. Sin embargo, a diferencia de la versión para Apple Watch, la aplicación de Wear OS aún no permite ver ubicaciones ni enviar stickers. El equipo de Telegram señala que estas funciones se añadirán en un futuro próximo.

Los usuarios ahora pueden leer mensajes de cualquier longitud, ver archivos multimedia y responder a mensajes de voz sin sacar el teléfono del bolsillo. Esto es especialmente cómodo cuando se tienen las manos ocupadas o se viaja en transporte público.