Ubtech presenta robots U1 ultrarrealistas: Miles de personas en espera

Se ha dado un paso revolucionario en el mundo de la robótica. Desarrollados por Ubtech, los robots humanoides de la serie U1, que replican la apariencia humana con una precisión asombrosa, han causado un gran revuelo entre los entusiastas de la tecnología. Estos dispositivos no se interpretan simplemente como máquinas, sino como compañeros inteligentes capaces de interactuar emocionalmente con los humanos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, se han realizado más de 3.800 pedidos anticipados en solo 10 días desde que se anunció oficialmente el nuevo producto. Esta cifra demuestra lo alto que es el interés de los consumidores por los robots basados en AI que tienen una apariencia lo más cercana posible a la humana.

Capacidades técnicas y apariencia

La serie U1 se presenta en dos modelos: masculino y femenino. El modelo masculino mide 183 cm y pesa 42 kg, mientras que el modelo femenino es ligeramente más compacto: 168 cm de altura y 35,2 kg de peso. Ambos modelos tienen conectividad Wi-Fi y pueden funcionar activamente de 2 a 4 horas con una sola carga.

El aspecto más sorprendente de los robots es su movilidad. Cuentan con 88 grados de libertad, lo que les permite replicar los movimientos humanos con gran precisión. Por ejemplo, los robots pueden parpadear, girar la cabeza de forma natural y cambiar las expresiones faciales. Los vídeos oficiales que muestran a una maquilladora aplicando maquillaje al robot femenino y al robot masculino apareciendo con un traje moderno y gafas prueban lo realistas que son.

Inteligencia artificial y seguridad

El "cerebro" de los robots U1 se basa en un modelo masivo de AI. Este sistema es responsable no solo de la comunicación, sino también de comprender las emociones del usuario y responder en consecuencia. El dispositivo también almacena todos los recuerdos interactivos en un almacén local cifrado, lo que garantiza la seguridad de los datos personales.

Durante el proceso de pedido, los usuarios pueden personalizar la apariencia del robot según sus preferencias a través de varios parámetros. Esto permite que cada cliente tenga un compañero único e individual. Ubtech planea comenzar la venta oficial de los robots el 30 de junio de este año.

Aunque aún no se ha revelado el precio final de los robots, los expertos predicen que esta tecnología abrirá una nueva era en la lucha contra la soledad o en el sector servicios en el futuro. Dado el creciente interés por estos dispositivos inteligentes en el mercado de Uzbekistán, es posible que en el futuro encontremos este tipo de robots asistentes en nuestro país.