SpaceX cambia el esquema de vuelo a la Luna: Starship se convierte en remolcador espacial

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SpaceX cambia el esquema de vuelo a la Luna: Starship se convierte en remolcador espacial

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, ha propuesto una arquitectura totalmente nueva y mejorada para la misión de alunizaje como parte del programa Artemis de la NASA. Según el nuevo concepto, la nave espacial Starship no será solo un módulo de aterrizaje, sino un potente remolcador que llevará a la tripulación directamente desde la órbita terrestre a la Luna. Este cambio sirve para aumentar la seguridad de la misión y reducir las complejidades técnicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el plan anterior, los astronautas en la nave Orion y el módulo de aterrizaje Starship debían encontrarse y acoplarse en la órbita lunar. Sin embargo, según ixbt.com, SpaceX propone ahora realizar este proceso crítico en la órbita terrestre. Esto significa que la nave Orion se acoplará con Starship cerca de la Tierra, tras lo cual Starship utilizará sus motores para guiar a todo el complejo hacia la Luna.

Una nueva etapa de seguridad y eficiencia

La principal ventaja del nuevo esquema es la seguridad. La operación más crítica, el acoplamiento de las naves, se realizará en la órbita terrestre, donde existe la posibilidad de recuperar rápidamente a los astronautas ante cualquier emergencia. Además, si surge un problema en la superficie lunar, los astronautas podrán iniciar el regreso a casa más rápido sin esperas prolongadas.

La cuestión del combustible también juega un papel importante en esta actualización. La ruta directa reduce el consumo de energía, lo que disminuye el número de vuelos adicionales necesarios para repostar el Starship en el espacio. Aunque SpaceX aún no ha revelado cifras exactas, se espera que el número de naves cisterna disminuya significativamente.

La nueva arquitectura resuelve otro problema técnico: Starship ya no necesita esperar a la tripulación en la órbita lunar durante mucho tiempo. Un Starship totalmente repostado esperará en la órbita terrestre hasta que Orion esté listo y luego partirán juntos. Esto simplifica los requisitos del sistema y ahorra recursos de la nave.

Starship V3 y planes futuros

Los representantes de la NASA señalan que este enfoque acerca al Starship a su versión de producción en serie. La modificación Starship V3, desarrollada específicamente para la misión Artemis 3, está planeada para volar bajo este nuevo esquema. Esto acelera el proceso de creación del módulo de alunizaje.

Si este esquema propuesto demuestra su eficacia en las pruebas, podría convertirse en el estándar principal para todas las futuras misiones tripuladas de la NASA. Esto acerca considerablemente no solo el regreso a la Luna, sino también los futuros vuelos de larga distancia a Marte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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