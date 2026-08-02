El YouTuber Henk Green admite su adicción a la inteligencia artificial

El famoso escritor, comediante y autor del canal de YouTube con 3,2 millones de suscriptores Henk Green se disculpó ante su audiencia por su creciente dependencia de los chatbots de inteligencia artificial. Según ixbt.com, la polémica comenzó después de que el autor utilizara expresiones características en uno de los vídeos publicados en el canal educativo Complexly, lo que llevó a los espectadores a sospechar que el guion había sido escrito con la ayuda de un chatbot. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La fuerte presión durante el proceso de preparación de los vídeos fue la causa de estos problemas. En una publicación eliminada en la red social X, Henk Green admitió que utilizó apresuradamente ChatGPT para buscar información en la elaboración de dicho vídeo. Según él, las frases debatidas eran en realidad la respuesta de un invitado del programa, pero la situación no dejó de generar críticas públicas.

Críticas y confesión

Posteriormente, el bloguero pidió disculpas detalladas en la plataforma Reddit, expresando su pesar por no haber cumplido con las expectativas de muchos y anunciando que esta situación afectaría al volumen de producción de contenido en el futuro. Green destacó que solo había utilizado ChatGPT para encontrar artículos científicos y fuentes relacionadas con los temas estudiados, mientras que el texto y las ideas principales seguían siendo completamente suyos.

Aun así, consideró justas las críticas por haber «diluido» su creatividad. El bloguero no ocultó que no es un enemigo acérrimo de la inteligencia artificial, pero confesó su preocupación por el impacto de esta tecnología en el cambio climático y por la rápida concentración del poder económico en manos de las grandes empresas.

Planes futuros y conclusiones

Según Green, lo que más le asusta es perder el contacto con las personas. Señaló que no pudo frenar sus acciones impulsivas al trabajar con sistemas de inteligencia artificial y que en el futuro desea mantener una transparencia total en su proceso creativo.

Actualmente, el autor planea reducir temporalmente o pausar la frecuencia de publicación de vídeos en sus canales de YouTube. Tiene la intención de grabar más vídeos que requieran un enfoque más personal, con un contenido profundo y preparados sin ningún tipo de guion.

«Lo principal es que debo entender que el nivel de dopamina que recibo al interactuar con los grandes modelos de lenguaje no es saludable para mí ni para el mundo», concluyó Henk Green.