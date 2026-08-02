El nuevo modelo Astra de OpenAI logra docenas de avances en matemáticas

OpenAI, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, ha presentado oficialmente su nueva generación de familia de inteligencia artificial llamada Astra. Según ixbt.com, la versión interna del sistema ha resuelto con éxito diez problemas complejos y abiertos de las matemáticas y la informática teórica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la declaración de la empresa, la comunidad científica llevaba al menos diez años, y en muchos casos mucho más tiempo, sin poder obtener resultados en estas tareas. El modelo Astra ha encontrado soluciones en áreas como la geometría de alta dimensión, la teoría de códigos, la teoría de grupos, la complejidad de la computación cuántica, la criptografía reticular y la combinatoria extremal.

Avances científicos y su contenido

Entre los resultados obtenidos por el modelo Astra se encuentran varios problemas científicos complejos. En particular, el sistema logró por primera vez construir explícitamente un grupo no sofic, refutó la conjetura de rigidez de Connes y demostró el teorema cuántico de repetición paralela.

Asimismo, el modelo demostró la conjetura del volumen de Ehrhart y logró mejorar el límite superior general de la densidad de empaquetamiento de esferas por primera vez desde 1978. OpenAI destacó que los argumentos matemáticos para todas las pruebas fueron desarrollados de forma completamente independiente por la inteligencia artificial.

Proceso de investigación y costes financieros

Una vez que el nuevo modelo realizó todos los cálculos, los investigadores formalizaron los resultados en forma de artículos científicos. Actualmente, el propio sistema Astra formalizó cada prueba en el lenguaje de verificación formal Lean, lo que permite comprobar automáticamente su corrección matemática.

La empresa informó que se requirieron aproximadamente 2 000 dólares en recursos de computación según la tarificación de la API de Sol para encontrar estas soluciones. OpenAI también hizo públicos todos los certificados y la descripción del proceso de razonamiento.

Aunque Astra ha logrado avances serios en matemáticas, la empresa admitió que el modelo no pudo resolver las tareas de la famosa lista de los «Problemas del milenio». Cada uno de estos siete importantes problemas cuenta con un premio de 1 millón de dólares y aún esperan su solución.

No obstante, los expertos valoran los resultados obtenidos como un gran paso adelante en el desarrollo de sistemas de razonamiento científico. Sin embargo, todas las demostraciones presentadas aún deben ser revisadas completa y minuciosamente por la comunidad científica.

OpenAI abordó otra cuestión importante. Si los argumentos matemáticos son creados por una inteligencia artificial de pleno derecho, no es correcto atribuir la autoría de tales resultados a los humanos. Los investigadores solo se dedicaron a la preparación de los manuscritos y la formalización de las pruebas, mientras que las soluciones principales fueron proporcionadas directamente por el modelo Astra.