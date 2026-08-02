SpaceX construye una gran central de gas para sus centros de datos

SpaceX, la compañía propiedad de Elon Musk, anunció que desmantelará por completo para julio de 2027 las 69 turbinas de gas que alimentan los centros de datos de inteligencia artificial xAI cerca de Memphis. Este proyecto de infraestructura sigue acaparando la atención del público y de los juristas debido a problemas medioambientales y de seguridad energética. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, las cuestionadas turbinas de gas seguirán funcionando durante un año más hasta que se complete una nueva central eléctrica de gas permanente. Se espera que la capacidad total de la nueva central planificada alcance los 1,2 gigavatios. El equipo que se utiliza actualmente se encuentra en el estado de Misisipi, cerca de la frontera con Tennessee, y su funcionamiento provoca las protestas de ecologistas y activistas locales.

Conflictos ambientales y procesos judiciales

La cuestión del uso de estas turbinas ya ha dado lugar a litigios judiciales. En particular, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y el Southern Environmental Law Center acusan a la empresa xAI de explotar equipos sin los permisos necesarios. Por su parte, la compañía insiste en que no se requiere una licencia específica debido a que las turbinas se encuentran en plataformas de transporte especiales.

Sin embargo, según las normas federales de EE. UU., estos dispositivos con una determinada potencia y utilizados de forma permanente deben contar obligatoriamente con una licencia, independientemente del método de ubicación. Según las estimaciones de los expertos, los equipos actuales pueden emitir anualmente a la atmósfera más de 2 000 toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx) que participan en la formación de smog.

A pesar de esto, en julio de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. respaldó la postura de SpaceX en este litigio. El organismo declaró que la actividad de estos equipos está estrechamente relacionada con cuestiones de seguridad nacional, económica y energética del país.

Planes energéticos futuros

La nueva central eléctrica de gas que se construirá constará de 41 turbinas de gas con una potencia de entre 16,48 y 50 megavatios. Basándose en los documentos presentados para la obtención de licencias, se puede afirmar que estos dispositivos difieren radicalmente de los utilizados actualmente y cumplen con los requisitos modernos.

A modo de información, anteriormente Elon Musk también había adquirido la empresa APR Energy, especializada en centrales eléctricas de gas móviles. Sin embargo, según las fuentes disponibles, los equipos de dicha compañía no se incluirán en el nuevo complejo. Esto podría indicar la futura realización de otros grandes proyectos energéticos.