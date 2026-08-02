El Arsenal arrolla al Girona en un amistoso de pretemporada

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El Arsenal arrolla al Girona en un amistoso de pretemporada

El Arsenal de Londres disputó su primer partido de preparación de pretemporada contra el equipo español del Girona, consiguiendo una contundente victoria por 4-1. Según GOAL.com, este encuentro fue una magnífica oportunidad para los pupilos de Mikel Arteta de poner a prueba su juego ofensivo y las opciones de su plantilla, mientras que las acciones de los nuevos futbolistas despertaron un gran interés entre los aficionados. Así lo informa Goal.com.

Uno de los acontecimientos principales del encuentro fue el debut del nuevo fichaje Christos Tzolis, adquirido por 34 millones de libras esterlinas. El extremo griego, procedente del Brujas, demostró que puede adaptarse rápidamente a las exigencias tácticas de Mikel Arteta. Su actividad sobre el césped y su estilo de presión alta aumentaron aún más el potencial ofensivo del equipo.

El brillante juego de los debutantes y jóvenes talentos

Christos Tzolis desempeñó un papel importante en el segundo gol del equipo. Tras recuperar el balón en el centro del campo, el extremo disparó con peligro cerca del área rival y el balón entró en la portería tras rebotar en un defensa. Este gol demostró claramente que el nuevo jugador se está acoplando con rapidez al juego del equipo.

Sin embargo, el verdadero héroe del partido fue Max Dowman, un canterano de 16 años. Sorprendió incluso a los expertos con su madurez en el juego. El joven talento demostró su calidad al inicio del encuentro al dar un pase preciso a Kai Havertz para abrir el marcador. Ya en la segunda mitad, después de que Arnau Martínez recortara distancias para el Girona, el propio Max Dowman anotó un gran gol para restablecer la ventaja.

Los planes de futuro del equipo de Arteta

Durante el partido, los jugadores más experimentados también demostraron su valía. En particular, Gabriel Jesus estuvo muy atento en el área tras un centro de Ben White para firmar un nuevo tanto de su equipo. Este gol acalló temporalmente las dudas sobre el futuro del delantero.

Mikel Arteta también dio minutos durante el encuentro a jóvenes promesas de la academia como Marley Salmon, Andre Harriman-Annus y Sedax O'Neil. Esto demostró que la profundidad de plantilla del Arsenal es lo suficientemente fuerte y que siempre se presta atención a los jóvenes. Un inicio de pretemporada tan sólido otorga a los londinenses un importante impulso psicológico de cara a la exigente temporada que se avecina.

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