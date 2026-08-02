Un tribunal rechaza la petición de xAI para suspender la prohibición de aplicaciones nudify

La ley que prohíbe las aplicaciones que utilizan IA para generar imágenes de desnudos sigue vigente en el estado de Minnesota, EE. UU. Según NBC News, un juez federal ha rechazado la demanda de xAI para suspender temporalmente esta restricción, informa Techcrunch.com informa .

En su decisión, el juez de distrito de EE. UU. Donovan Frank prestó especial atención no solo al contenido de la ley, sino también al momento en que xAI presentó su recurso. El juez señaló que la empresa solicitó la medida cautelar casi tres meses después de que se firmara la ley, es decir, apenas tres días antes de su entrada en vigor.

«Dicha demora indica que el nivel de perjuicio no es extraordinario ni urgente», escribió el juez en su fallo. Esta decisión no pone fin al proceso judicial de xAI contra la prohibición, pero garantiza que la ley seguirá aplicándose mientras continúan los procedimientos judiciales.

Detalles de la ley y postura de xAI

En su demanda, xAI afirmó que esta prohibición es la primera de su tipo que se aplica en los Estados Unidos y que sus normas son excesivamente amplias. Según los representantes de la empresa, existen medidas alternativas mucho más suaves para lograr los mismos objetivos.

Cabe recordar que a principios de año, en la red social X, propiedad de Elon Musk, los usuarios difundieron imágenes falsas de contenido sexual creadas sin consentimiento utilizando el chatbot Grok de xAI. Esta situación provocó la indignación pública y dio lugar a numerosas investigaciones y restricciones.